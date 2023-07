El concierto de The Original Wailers en Santiago será gratis el jueves 20 de julio en lugar por revelar y será de acceso gratuito, en vez de hacerse esta noche en la sala Capitol, tal y como se anunció al inicio. Así lo ha explicado la promotora del mismo, Primer Beat, impulsada por el compostelano Nacho Cameron.

“Todas las entradas adquiridas para la fecha de hoy 2 de julio en la Capitol serán reembolsadas en los próximos días por www.ataquilla.com”, detallan sus promotores en el comunicado. Y añaden: “Muy pronto anunciaremos el espectacular recinto donde tendrá lugar el conciertazo que nos espera”, frase que hace pensar que esta actuación de alma reggae podría ser parte del cartel de conciertos de las Fiestas del Apóstol, que suelen tener por epicentro la Praza da Quintana.

Con el guitarrista de varios hits del legendario Bob Marley

The Original Wailers llegarán a Galicia encabezados por Al Anderson, el guitarrista de varios hits del legendario Bob Marley. Anderson acompañó a Marley durante más de siete años en dos periodos (1972-1976 más 1979-1981) y fue parte de la grabación de varios hits del icono jamaicano como "No woman no cry", entre otros éxitos.

Nacido en 1950 en New Jersey (EEUU), Al Anderson se inició en la música con el trombón. Se formó en el Berklee College Of Music y se curtió tocando bajo y guitarra. Llegó a Bob Marley and The Wailers cuando esta banda fue fichada por Island Records, el sello que les lanzó al estrellato aunque fuera a costa de meter dosis de pop en su inicial repertorio de genuino sonido reggae.