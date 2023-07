Esta mañá a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibiu en Raxoi ao arcebispo de Compostela, monseñor Francisco Prieto, para trataren diversos asuntos que atinxen a ambas institucións, entre eles, tamén, os actos do 25 de xullo, Día de Galicia e do Apóstolo e festa grande da capital.

Sanmartín explicou que o Goberno local participará en todos os actos institucionais pero non estará na ofrenda por tratarse dun "acto relixioso" e apoiándose no carácter "laico" do estado. Preguntado pola súa opinión, Francisco Prieto indicou que respecta pero non comparte a decisión, xa o acto litúrxico "tamén representa a cidadanía compostelá" pero reiterou en numerosas ocasións, durante a comparecencia de prensa que "o Pórtico estará sempre aberto se a alcaldesa", finalmente, decide asistir á ofrenda.

A alcaldesa insistiu na participación do Goberno local en todos os actos institucionais e especificou que a Corporación xa se puxo a disposición da Casa Real para a organización da visita. Goretti Sanmartín tamén fixo anuncio da celebración, o 25 de xullo, dun acto municipal propio de recoñecemento a aquelas persoas e entidades compostelás que "co seu labor contribuíron ao crecemento de Santiago".

Neste encontro, que ambos participantes describiron como "cordial" e "o primeiro de moitos", tomouse a decisión de traballar para abrir os espazos eclesiásticos para que a cidadanía poida coñecer o seu patrimonio, así como xestionar no exterior as colas que se forman nos arredores da Catedral para visitala ou abrazar o Apóstolo. Neste sentido, cada institución formará o equipo correspondente e a persoa responsable do mesmo para empezar a traballar.

Aproveitando a rolda de prensa o arcebispo de Santiago lembrou as palabras coas que invitou ao papa Francisco a visitar a cidade do Apóstolo e agarda que ao final decida visitar Compostela.