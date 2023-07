La Catedral de Santiago acogió ayer la solemne ceremonia de ordenación sacerdotal de Mateo Aguado Domínguez y Ernesto Gómez Juanatey, la primera que preside el nuevo arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto. Los dos nuevos presbíteros se suman al clero de la Archidiócesis de Santiago, que en la actualidad cuenta con 446 eclesiásticos, según datos oficiales. La liturgia comenzó con los ritos habituales hasta llegar al de ordenación que tuvo lugar en medio de la ceremonia.

Mateo Aguado y Ernesto Gómez expresaron su voluntad de recibir el ministerio sacerdotal, “desempeñándolo a través de la predicación del Evangelio y la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación”. A continuación, también renovaron la promesa de obediencia al arzobispo de Santiago y sus sucesores que habían realizado ya en su ordenación como diáconos. Lo hicieron en una Catedral abarrotada, en la que estuvieron arropados por sus familias, compañeros curas y seminaristas, amigos y una amplia representación de la vida diocesana. Entre los participantes en la eucaristía se encontraba también el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández González.

Antes de imponerles las manos y consagrarles con el crisma, monseñor Francisco Prieto recordó a los aspirantes al presbiterado en su homilía que “entraredes a formar parte dunha familia sacerdotal, forxada pola xenerosidade de tantos sacerdotes, conscientes das súas debilidades e sostidos pola mesma fidelidade do Señor, na que unicamente é posible a nosa”.

En este sentido les invitó a evitar “a dobre tentación de situarvos no pesimismo tormentoso que nega a providencia, e no optimismo anxelical que nega a realidade na que vivimos”. El arzobispo les pide “realismo evanxélico, desde a luz da fe, coa forza da esperanza e cun amor apaixonado polo Reino”; y también les animó a “buscar máis a fecundidade do Espírito que os éxitos pastorais”, porque, según dijo, “a grandeza non está na vitoria, senón no empeño pola misión ben realizada, alentada polo don da graza e a docilidade ao Espírito”.

El titular de la Mitra compostelana hizo hincapié en que “buscar só o éxito pronto desencanta”. Por eso animó a los nuevos sacerdotes a “ser fieis”, porque, añadió, “velaí está a verdadeira fecundidade que non provoca desalento, senón que é resposta gozosa á fidelidade do Señor en tempos, debémolo recoñecer, dunha aparente escasa fecundidade”.

El prelado pidió que los sacerdotes “vivamos unxidos en Cristo co óleo da alegría que ten a súa fonte no amor do Pai, que aprendamos a arte do acompañamento espiritual e así saibamos quitarnos as sandalias diante da terra sacra do outro, do próximo; unha arte onde abunden a prudencia, a capacidade de comprensión, a arte de esperar e escoitar e a docilidade ao Espírito”. Con esto, manifestó su deseo de que “fagamos da nosa Igrexa diocesana unha casa acolledora que sempre mostre unha verdadeira hospitalidade, como a que acolleu ao profeta Eliseo en Sunén, onde todos son sentados á mesa da fraternidade, cuxo sentido e fonte brota desta mesa da Eucaristía na cal estamos convocados, escola de amor activo ao próximo”.

Los dos nuevos sacerdotes nacieron en 1998. Mateo Aguado es el cuarto de cinco hermanos de una familia católica. Cuando era adolescente un sacerdote le planteó la pregunta de la vocación sacerdotal, y después de dos años de discernimiento en la dirección espiritual y la oración decidió dar el paso al Seminario Mayor, cuando acabó sus estudios de bachillerato.

Ernesto Gómez Juanatey nació en Vilagarcía de Arousa fue bautizado en la parroquia de Santa Eulalia de Arealonga, donde recibió la formación para la Primera Comunión y Confirmación, desempeñando después labores de catequista. Estudió en el Colegio San Francisco de la misma ciudad, cursando luego los dos años del Bachillerato en el Seminario Menor de Belvís.

El coro, bajo la dirección de Manuel Cela, estuvo integrado por Aminata Faye, Gabriel Graña, Sergio Malvar, Álvaro Miguélez, Sara Moreno, Pablo Nieves, Sara Reija y Andrea Torrado; y contó con el acompañamiento de David Maceira al órgano.