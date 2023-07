Dende hai moi tempo os usuarios e usuarias das hortas urbanas de Compostela quéixanse do estado de abandono no que se atopan moitas das parcelas, particularmente ás de Belvís de Arriba, a primeira que se puxo en marcha. Foi hai máis dunha década, da man da daquela concelleira de Medioambiente e Desenvolvemento sostible, Elvira Cienfuengos, do BNG (Bloque Nacionalista Galego).

Dende entón, lembran as persoas que naquel momento resultaron afortunadas no sorteo dos terreos, foron moitas as visitas de xente de fóra do concello e do país as que se achegaron ao lugar e copiaron a iniciativa. Agora, das 30 parcelas que compoñen Belvís de Arriba, segundo figura en Compostela Verde, EL CORREO puido saber que tan só seis están traballadas, as demais, incluída a que no seu momento cultivou o propio Concello con plantas aromáticas, están abandonadas.

A Ordenanza reguladora destas hortas (publicada no BOP en 2008), realizada para garantir unha correcta xestión destes espazos, o seu axeitado mantemento e o das instalacións colindantes, ademais do establecemento dunha xestión sostible, especifica que se trata dun “programa social” no que teñen preferencia os veciños xubilados da área na que se estableza a horta e que busca, tamén, que os usuarios contribúan “ao mantemento e diversificación dos aproveitamentos dos parques”, algo que á vista do estado de moitas destas parcelas non está a suceder.

As queixas dos usuarios sucédense dende hai moito tempo, non só en referencia ao abandono de moitas parcelas que non se volveron a sortear, senón tamén ao deterioro de valados, á destrución das casetas para gardar os apeiros, “chegou a haber incluso xeringas”, denuncian, “e dende o Concello non deron ningunha solución”. A cuestión é que a mesma ordenanza dicta que son os usuarios os responsables do mantemento, mais da súa parcela. Se falamos do conxunto de hortas, o Capítulo I, artigo 3. 1 especifica que é o Concello de Santiago a quen corresponden as funcións técnicas, que inclúen “a conservación, reparación e mantemento das hortas e das infraestruturas ligadas ás mesmas.

No apartado 3 do mesmo artigo explícase que a vixilancia do cumprimento da normativa a realizará persoal da Concellaría de Medio, a Policía Local ou “calquera outro medio que o Concello designe”. Neste caso trátase da concesionaria de Parques e Xardíns, que recae na filial de Ferrovial, Cespa, dende 2021. Os usuarios e usuarias contactados por este diario afirman esta cuestión ao dar o nome da persoa coa que manteñen interlocución en relación ás súas hortas, Irene López. E tamén todos eles coinciden en falar do “trato despectivo”, da “inacción” e da “ausencia de solucións” cando acoden con algunha solicitude ou queixa ante López. Este diario tentou en repetidas ocasións o contacto con esta persoa, resultándolle imposible o mesmo, tanto de xeito telefónico coma electrónico.

O novo Goberno local ten intención de "falar coas persoas adxudicatarias e tirar da listaxe de agarda"

Unha das usuarias, púxose en contacto coa interlocutora das hortas unha vez levantado o confinamento, para denunciar o deterioro e abandono no que se atopaban , “que se traduce no mal estado dos valados, na non ocupación de moitas das parcelas e na falta de carteis disuasorios para prohibir a entrada de cans e persoas alleas ás hortas que se dedican a roubar”, outro dos problemas nos que coinciden a maioría de usuarios e que en máis dunha ocasión os leva a “abandonar o traballo”.

Nun documento ao que tivo acceso EL CORREO, Irene López da resposta a estas cuestións facendo responsable ao Concello do estado dos valados, indicando que os roubos se denuncian na Policía e advertindo que a “ocupación” das hortas é unha falta punible na ordenanza. Ademais, engade que agarda que moitas das irregularidades se solucionen “automáticamente nuns poucos meses, cando rematen as actuais autorizacións de uso e sexa convocado un novo período de adxucicación”. Algo que tamén altera os ánimos dos horticultores, que non entenden “por que non se sortean directamente ás hortas que levan tempo baleiras”, advertindo tamén, que cando se faga unha nova adxudicación “esas parcelas non está listas para plantalas, haberá que desbrozalas”.

Prórrogas, sorteos e pandemia

Oito son os barrios nos que se habilitaron hortas urbanas no concello: a xa mencionada de Belvís de Arriba, Belvís de Abaixo, Cotaredo (en Fontiñas), Almáciga, Caramoniña, Brañas do Sar (na Pontepedriña), Campos das Hortas (na cidade vella) e Santa Marta. As que actualmente se atopan en mellores condicións, de ocupación e limpeza, que non libres de roubos, son as de Santa Marta e Brañas do Sar. Neste último caso deuse a circunstancia, uns anos atrás de que “avisaron de que había que desocupar as hortas cando xa todo estaba plantado”, lembran os usuarios, e sen tempo para recoller as colleitas, aínda que finalmente conseguiron que se agardase á recolección.

Outro dos logros dos usuarios foi en relación co confinamento pola pandemia da Covid-19, cando conseguiron que se ampliase o tempo de uso das parcelas. Un período que se concede, por sorteo, durante dous anos prorrogable anualmente até catro anos mais require a solicitude expresa de renovación por parte do usuario “no mes de xaneiro” do ano no que venza o contrato.

O concelleiro de Sustentabilidade ambiental, Xesús Domínguez, que “xa coñecía a situación das hortas urbanas en situación de abandono”, explica que a intención do novo goberno local é a de “falar coas persoas ás que se lles adxudicaron e tirar da listaxe de agarda para que se poidan cultivar”.

Domínguez explica tamén que “hai dúas hortas nas que xa rematou o prazo de concesión, polo que se realizará un novo sorteo cando remate esta tempada, cara setembro ou outubro, para concluír o ciclo de produción do verán”.

“A intención do goberno municipal é actualizar o sistema para a súa axilización, ofrecer información e asesoramento para as persoas que participan e dinamizar as hortas municipais para que manteñan os cultivos e as persoas adxudicatarias teñan máis facilidades para as atender”, asegura Xesús Domínguez, aínda que polo de agora non hai anuncio dunha data concreta para encontrarse cos actuais usuarios das hortas urbanas.