El festival O Son do Camiño, con 120.000 asistentes, es sin duda uno de los eventos que que más beneficio genera para la ciudad cada año. La Asociación de Hostelería de Compostela aseguró que, en base a la encuesta de ocupación realizada entre los hoteles asociados durante el festival, la media de ocupación en Santiago fue de un 96,78% y apuntaban además que algunos pequeños y medios establecimientos hoteleros estuvieron completos.

La organización del festival estima que O Son do Camiño generó en torno a 1.000 puestos de trabajo directo y más de 5.000 indirectos, siendo el retorno económico difícil de calcular de manera previa, pero apuntan a que esta edición superó los 90 millones de euros. El pasado año, el retorno publicitario fue de más de 70 millones de euros.

Pero después de una resaca de dos semanas, un vecino de la zona que se ha puesto en contacto con EL CORREO GALLEGO, asegura que la zona todavía está sin adecentar. Tal masa de gente disfrutando día y noche en el recinto de O Monte do Gozo, genera kilos y kilos de desperdicios de todo tipo que a día de hoy, según este vecino, siguen sin retirarse.

"Os festivais como O Son do Camiño traen moitas cousas positivas a Santiago de Compostela. O espazo do Monte do Gozo é ideal para eventos deste tipo, a certa distancia do centro da cidade e con grandes superficies baleiras. Coma é lóxico, enténdense que durante eses días, con tanto tráfico de xente e coches, o entorno se vexa perxudicado" apunta el vecino que continúa comentando, "un alto índice de escolarización e un sistema educativo de calidade non son suficientes para que a xente non tire botellas, vasos de plástico, cabichas, bolsas e latas ás estradas, cunetas e fincas da zona. Tamén o podo entender" ironiza ante la poca educación con el entorno que mostraron algunos asistentes.

Pero quizás lo más grave de la situación es la solución que se adoptó "o que non ten cabida na racionalidade dun cidadán medio é que despois de semanas os lixos sigan nas cunetas, e que os responsables do mantemento das mesmas pasen unha máquina desbrozadora sen retiralos antes. Agora temos as beiras das estradas cheas de pequenos plásticos e bolsas esnaquizadas en fragmentos moi difíciles de recoller" señala el denunciante.

Comenta, además, que normalmente sale a recoger con una pinza las cunetas y que justo ayer salió con su pareja y en tan solo cinco minutos "enchemos dúas bolsas con cousas do festival, iso nótase", eludindo a cristales de botellas. Si bien "o ano pasado limparon", la realidad de esta edición es la opuesta.

Así mismo, confirma que "o meu pai xa se puxo en contacto" para limpiar la zona y lamenta que haya más limpieza antes que después del festival, haciendo referencia a las tareas de limpieza y mantenimiento para acomodar a los aparcamientos creados para los asistentes del festival.

Ante esta situación insta a los responsables a adoptar medidas para subsanar este problema y alude a los organizadores de próximos eventos en el Monte do Gozo a adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder, "O verán acaba de comezar e quedan máis concertos por diante. Animo a todos os responsables dos mesmos, e aos encargados do mantemento do entorno, a que fagan un esforzo para que non sexan os veciños os que teñan que reparar as consecuencias da falta de educación dos visitantes".

Finalmente, lamenta que, a pesar de haber asistido al festival con anterioridad, este año tuvo una "moi mala experiencia". Ya no solo por la suciedad, sino también por la conglomeración de jóvenes tras la finalización del festival que continúan la fiesta en la zona de los coches a menos de "cincuentras metros das casas".

Comportamientos incívicos del turismo

Este caso se suma a la ya larga lista de eventos que últimamente están sucediendo en Santiago, asociaciones de vecinos llevan tiempo denunciando y demandando un turismo más sostenible y de calidad. Acampadas en parques, picnis en el Obradoiro, pintadas en los muros de la Catedral... el número de situciones de falta de respeto al entorno crece cada día en Compostela.

En torno a esta polémica, la alcaldesa Goretti Sanmartín comentaba este lunes que ha mantenido una reunión con el jefe de la Policía y con el concejal de Convivencia Ciudadana, Xan Duro, en la que, entre otros temas, han hablado de que se incremente el refuerzo y la presencia policial para tratar de “disuadir” comportamientos de este tipo.

Con todo, Sanmartín, que señaló estos hechos como “puntuales”, indicó que van a intentar poner en marcha otras cuestiones relacionadas con que la gente que venga a Santiago “tenga conocimiento” de que es una ciudad Patrimonio y que deben respetar tanto el patrimonio como a la población de la ciudad y su entorno.

App Línea Verde

Para este tipo de situaciones, el Concello de Santiago cuenta con la aplicación Línea Verde, que permite a los ciudadanos comunicar las incidencias que se producen en la capital gallega. Si bien el vecino no utilizó esta herramienta en el asunto que nos ocupa, es importante recordar su utilidad en estos casos.

Mediante su uso, los vecinos pueden poner en conocimiento de los responsables municipales cualquier incidencia que encuentren por la ciudad, de manera rápida y fácil.

Se pueden notificar situaciones de todo tipo: sobre el alcantarillado, el alumbrado, la limpieza viaria, desbroces, baches...