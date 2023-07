Los socialistas compostelanos salieron ayer al paso del comunicado que emitió el pasado fin de semana el gobierno local en el que acusaba al anterior ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo de haber hecho mal la tramitación del nuevo contrato de transporte público. En un comunicado enviado a los medios, el nuevo portavoz del grupo municipal socialista acusó al bipartito de “botar balóns fóra en lugar de solucionar algo que en realidade é un trámite”. Gonzalo Muíños se mostró muy crítico con la actitud del nuevo gabinete y le acusó de “dinamitar pontes de entendemento a través da confrontación”.

Además, insistió en que no se puede hablar de “ineficiencia”, como señala el comunicado que enviaron por separado el BNG y Compostela Aberta, cuando los pliegos actuales “contan co aval de todos os técnicos, logo de recibir o informe favorable tanto de Servizos, como de intervención, asesoría xurídica e da Oficina Nacional de Avaliación”.

Muíños quiso también recordar “a débeda que deixou Compostela Aberta con todos os contratos caducados, uns pregos para o transporte que non servían e os autobuses que renovaron durante eses catro anos, que foron un total de cero”. A la vez, recordó que muchos de los proyectos que se van a materializar en los próximos meses en la ciudad son fruto del gobierno socialista. “Podemos falar de herdanzas, si, como as luminarias que se están mudando en toda a cidade, as obras que está adxudicando o novo goberno nas xuntas de goberno como a de hoxe (onte), coas obras de García Lorca en Vite, as do Campus Sur, as de Pontepedriña ou a pavimentación en Aradas e Coira”, replicó, antes de instar al bipartido a “poñerse a traballar” para “sacar adiante un contrato que vai mellorar, e moito, o servizo de transporte público”.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, indicó ayer que tras conocerse la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TacGal) que estima parcialmente tres recursos contra los pliegos de contratación de la gestión del servicio público de transporte urbano “encargamos informes ao respecto da admisión deste recurso, tanto ao servizo xeral como á asesoría xurídica, e espero que poidamos telos ao longo desta semana”.

Con esto, añadió, “estudaremos cales son as decisión que temos que tomar”. Comentó que ecisten dos posibilidades: “Que sexa factible facer unha modificación nos pregos atendendo aos recursos de tal maneira que o contrato poida continuar o seu curso aínda que iso signifique un pequeno atraso. E que iso non sexa factible e que haxa que comezar de cero, que implicaría un atraso maior”.

No obstante, admitió que “non estamos en condicións de decidir cal das dúas opcións imos adoptar, agardamos os informes e teremos xuntanzas específicas para analizalo con calma”. También apuntó que “hai algunha cuestión que aínda que sexa acoutada é importante, como as relacionadas co tema do estudo económico”. Afirmó que “está enriba da mesa un estudo económico dun persoal que non é suficiente para realizar ese servizo porque só se ten en conta o persoal que está neste momento”, al tiempo que añadió que “os servizos que se definen no prego son superiores sen dúbida”.

Sanmartín hizo hincapié en que “hai unha urxencia en xeral por parte da poboación de Compostela e queremos ter o contrato de transporte adxudicado canto antes. Se fose factible facer algunha pequena modificación aos pregos e darlle continuidade esta é a liña que preferimos pero sen os informes non podemos tomar decisións”.

La regidora también incidió en que “a situación xeral da prestación non mellora e resolver iso é a nosa prioridade máxima. Veremos prazos, modificacións e o alcance desas modificacións nas reunións monográficas sobre o tema”.