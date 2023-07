Coa chegada do verán, as liñas do transporte urbano de Santiago recuperan os horarios coas reducións habituais da época estival. O cambio nas liñas entrou en vigor o pasado sábado 1 de xullo.

Concretamente, refórzanse os servizos das liñas 6 e 6A nos sábados, domingos e festivos. No seguinte documento podes consultar todos os cambios nos horarios e as frecuencias por liña. Así mesmo, nos seguintes días estarán dispoñibles as modificacións no folleto impreso habitual dos autobuses e tamén na cartelería das paradas da cidade.