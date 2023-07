Los partidos de la oposición cargaron ayer contra el gobierno local por la decisión anunciada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de no asistir a la Ofrenda Nacional al Apóstol el 25 de julio en la Catedral. Tanto el PP como el PSOE calificaron de desafortunado el posicionamiento del bipartito. En una rueda de prensa en el pazo de Raxoi, la viceportavoz del grupo municipal del PPdeG, María Baleato, manifestó el “descontento” de su partido ante el anuncio de Goretti Sanmartín. “Estamos atónitos”, afirmó la concejala popular, antes de apuntar que se trata de “unha decisión sectaria e inxustificada”.

Con esto, sostuvo que Goretti Sanmartín “non está a exercer como a alcaldesa de todos os composteláns, como manifestou que faría na súa toma de posesión”. Recordó que la nacionalista “prometía un goberno de portas abertas, pero estamos a ver que non pasou nin un mes desde a investidura e xa incumpre a súa palabra”. El PP dice “non entender” las razones de la regidora para no acudir a la Ofrenda Nacional, “máis alá de xustificar a súa ausencia coa aconfesionalidade do Estado”.

En este sentido, Baleato se preguntó “onde está o límite” a la hora de determinar a qué actos asiste y a cuáles no la alcaldesa con motivo de la festividad del Apóstol Santiago; y la acusó de no querer representar a “unha ampla maioría” de la ciudadanía de Santiago que “desea estar representada na Ofrenda ao Apóstol”. Quiso recordar que “son un goberno de 6+2 concelleiros, polo que non están a representar a vontade da maioría dos santiagueses. Polo tanto, está renunciando a ser a alcaldesa de quenes si queren que vaia á Ofrenda o día de Santiago”. De ahí que haya insistido en la “desilusión por esta decisión da señora Sanmartín que se desprende dos prexuizos”.

Con esto, adelantó que el grupo municipal del Partido Popular, con Borja Verea a la cabeza, asistirá a todos los actos del 25 de julio, incluida la ceremonia en la Catedral donde el rey o su delegado regio presentará la Ofrenda al patrón de España. También asistirán al acto castrense previo en la plaza del Obradoiro y a la recepción oficial en el pazo de Raxoi que cierra los actos.

A las críticas de los populares se sumaron también las del Partido Socialista. Su portavoz en el pazo de Raxoi señaló sobre la decisión del gobierno local que “é unha mágoa que voltemos aos tempos de Martiño Noriega e que Goretti Sanmartín non entenda que é a alcaldesa de todos e todas as veciñas, como si fixo o alcalde Sánchez Bugallo, quen hai catro anos cando tomou posesión o primeiro acto no que participou foi na festa do Ramadán en Fontiñas”.

También recordó a la regidora nacionalista que otros alcaldes de su partido participan activamente en sus municipios en actos como procesiones u ofrendas que “trascenden ao relixioso”, puesto que forman parte de las tradiciones de los pueblos.

Pese a las críticas, Goretti Sanamrtín insistió ayer en declaraciones a los medios tras visitar la exposición Mirar a cidade. Unha visión poliédrica del fotógrafo Fuco Reyes que su decisión es “entendible por parte de todo o mundo”. “Iso é o que me trasladaron a min grandes sectores da poboación. A xente entende perfectamente que unha persoa que ten unha representación institucional acuda, como non pode ser doutra maneira, aos lugares, aos recibimentos e organizando como anfitrioa a celebración do 25 de xullo e que non acuda, concretamente, ao acto litúrxico que vai haber”, reiteró, amparándose en la aconfesionalidad.