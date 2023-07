Durante estos días han sido muchos los transeúntes de Compostela que se han cruzado con el rodaje de la miniserie 'El caso Asunta'. A algunos les ha creado curiosidad y a otros, como a los conductores, no les ha hecho mucha gracia ya que para filmar determinadas escenas se han tenido que cortar algunas calles.

Los alrededores de la rúa do Doutor Teixeiro -donde se sitúa el piso en el que residía la familia Basterra-, están siendo el escenario de la mayoría de secuencias que se localizan en Santiago, llegando incluso a modificar el aspecto de algunos locales. Durante la tarde de este miércoles algunos se preguntaban qué tipo de banco se había establecido en la esquina de la citada calle que comunica con la Praza do Doutor Puente Castro. El locutor de la Radio Galega Alejandro Gesto, compartía en su cuenta de Twitter una duda que le surgía ante la aparente instalación de una sucursal bancaria en la zona, de la cuál nunca había oído hablar y cuyo nombre no conseguía encontrar en internet.

¿Es cosa mía o este banco que han puesto en Santiago es falso? tweeteaba junto a unas fotos en las que se puede ver la aparente sucursal, con todo tipo de publicidades y con el nombre de Banca Norte.

¿Es cosa mía o este banco que han puesto en Santiago es falso? 🤔 pic.twitter.com/DVrRNCyipn — Alejandro Gesto (@AlejandroGesto) 5 de julio de 2023

Poco después el misterio se resolvía, un comentario de Álvaro Dosil que adjuntaba una foto de la publicidad de dicha entidad, advertía en las esquinas de los carteles de esta forma: Publicidad ficticia creada para una serie de televisión.

Así es, el gran despliegue de medios que se están llevando a cabo en la ciudad para el rodaje de la miniserie, ha llevado a la productora a crear esta sucursal `fake´ con cajeros falsos incluidos, de la cuál en su día, habían salido algunas de las imágenes de las cámaras de seguridad que la policía recabó para seguir el itinerario que Charo Porto y Asunta siguieron en coche el día de la desaparición de la pequeña.

El pasado 30 de junio comenzaba en Santiago el anunciado rodaje de la miniserie, que cuenta con Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra. A día de hoy, diez años después del suceso que comenzó con la desaparición de la niña el 21 de septiembre de 2013, todavía se desconoce qué los llevó a cometer un crimen sin sentido.

Finalmente el jurado declaró, por unanimidad, culpables de la muerte de su hija Asunta a sus padres, que fueron condenados a 18 años de prisión. A pesar de que el caso está cerrado, han permanecido en el tiempo una serie de dudas sobre las circunstancias en las que se produjo el asesinato. Nunca quedó claro cuáles fueron las causas que llevaron a Porto y Basterra a realizar semejante acto, al igual que no se aclaró cómo el cadáver de Asunta apareció a varios kilómetros de la casa de Teo en la que se cometió el crimen. Tampoco cómo Rosario, de complexión física débil, pudo introducir el cuerpo sin vida de su hija en el maletero de su coche y trasladarlo hasta un camino apartado. Siempre sobrevoló la sospecha de que Basterra estuviese en el lugar de los hechos, extremo que nunca se pudo demostrar.

Veremos cuál es el resultado final de este trabajo audiovisual que nos hará revivir uno de los peores sucesos de la historia reciente de la ciudad.