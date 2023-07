Analizar como se produce o transporte do lixo mariño na rexión atlántica do norte da Península Ibérica foi o principal obxectivo da tese de doutoramento de Sara Cloux González, investigadora do Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnoloxías Ambientais da USC (Cretus). “Las acumulaciones de plástico no siempre están en el mismo lugar. Es muy típico ver imágenes de basura en las playas pero en altamar se producen movimientos”, mencionou a investigadora en conversa con este medio como principal conclusión do traballo, que non analizou de forma concreta a situación en Galicia. O estudo da interacción entre partículas e fluídos permitiu determinar zonas emisoras de lixo mariño, en concreto, 27 ríos da vertente atlántica española e 18 puntos xeográficos que se corresponden, fundamentalmente, con zonas de baño e portos.

A tese concluíu que as zonas oceánicas de alta contaminación son as máis próximas ás orixes desa contaminación. Ademais, constatouse segundo a estación do ano, pode detectarse máis ou menos acumulación de lixo ao falar dunha compoñente estacional no movemento do lixo. “En invierno hai corrientes de mar hacia el este y norte, paralelas a la cornisa Cantábrica y en verano las corrientes se dirigen más al sur y Galicia”, dixo Sara Cloux. Neste punto especifica que as correntes non implican máis lixo.

Para determinar as zonas potenciais de alta acumulación de lixo levaouse a cabo un paso inicial que consistiu na validación dunha ferramenta desenvolta para este obxectivo grazas á acumulación de palillos de bateas nas costas da Ría de Arousa.

Por outra banda, a investigación centrouse en entender como se leva a cabo o movemento da humidade nas zonas costeiras do Mediterráneo, onde a investigadora determinou que “las fuentes más representativas en los eventos de lluvia extrema en el Mediterráneo son el Mediterráneo Central y Occidental”.

A investigadora considera que outros dos desafíos ambientais dada a importancia do cambio climático global, é entender a natureza e a evolución do ciclo hidrolóxico, o proceso polo cal a humidade se evapora dun lugar e eventualmente precipítase noutro, e que se mantén mediante o transporte atmosférico, oceánico e hidrolóxico da auga. “Cuando el auga se evapora, la humedad permanece en la atmósfera durante unos diez días antes de condensarse y volver a la Tierra como precipitación. Los eventos de precipitación extrema y las inundaciones asociadas son el principal riesgo meteorológico en la región del Mediterráneo”, asegurou.

Para levar a cabo a investigación tívose en conta o estudo do transporte lagranxiano, un campo da física que se encarga da análise do transporte en fluídos. O obxectivo deste traballo foi explorar os procesos de interacción entre partículas e fluídos en distintas áreas da ciencia, como a oceanografía, estudando o movemento de plásticos no océano; e a meteoroloxía, estudando o transporte de humidade na atmosfera.

Esta investigación, que se desenvolveu no grupo de Física Non Lineal (GFNL) da USC baixo a dirección do catedrático e investigador do Cretus, Vicente Pérez Muñuzuri, permitiu afondar na comprensión do transporte de lixo mariño e da humidade mediante o uso de modelos numéricos que validaron resultados e probaron novas hipóteses. Para a súa execución contou coa colaboración doutros centros como o Instituto Superior Técnico de Lisboa ou o Instituto Español de Oceanografía de Vigo.

A tese enmárcase dentro do estudo de contaminación plástica no océano que se desenvolve no marco do proxecto CleanAtlantic. Este proxecto europeo ten como obxectivo protexer a biodiversidade e os servizos ecosistémicos no espazo atlántico mellorando as capacidades para monitorizar, previr e eliminar o lixo mariño.