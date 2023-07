“Toca escoitar, volver a ilusionar e, sobre todo, seguir traballando arreo coa veciñanza de Santiago como única prioridade”. Con esta intención, Gonzalo Muíños anunciou este mércores o reparto de áreas do novo Grupo Municipal Socialista. O portavoz do grupo en Raxoi destacou que con este reparto buscan ser “útiles” ofrecendo á veciñanza “unha canle e un interlocutor directo para resolver as súas inquedanzas e dar resposta aos seus problemas”. O edil socialista destacou, ademais, que “desde este mércores comezamos a construír un proxecto novo, sendo consecuentes cos compromisos adquiridos coa veciñanza que nos apoiou nas pasadas eleccións”. Así, o voceiro dos socialistas no Concello de Santiago recalcou que o papel do grupo na oposición será “útil e non obstrucionista, como fixeron outros nos últimos anos”, garantindo que “o noso modelo de cidade amable, pensada para os veciños e veciñas, interxeracional e sostible ten continuidade nos proxectos que deixamos no pasado mandato”.

E destacou como exemplo a Xunta de Goberno local deste mesmo luns na que se aprobaron as obras por máis de 1,3 millóns de euros, entre as que se encontra a reurbanización de García Lorca, en Vite; pavimentacións en Aradas (A Peregrina) e Coira (Laraño); as obras de recuperación do Campus Sur, ou a construción do Espazo Interxeracional de Sar. “A herdanza que deixamos para o novo goberno é de grandes proxectos que melloran a calidade de vida dos e das veciñas de Santiago, proxectos que foron consensuados coa veciñanza e que responden ás súas necesidades, e o noso traballo será estar vixiantes para que salgan adiante, se lle de continuidade, e evitar unha parálise da cidade como xa se viviu en mandatos anteriores”, indicou Gonzalo Muíños, que asume a portavocía do grupo e as áreas de Obras, Barrios, Medio Rural, Mobilidade, Seguridade Cidadá, Relacións Veciñais, Festas e Deportes. Ademais, Mercedes Rosón encargarase dos asuntos relacionados con Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica, Acción Cultural, Igualdade e Centros Socioculturais e Mila Castro xestionará as competencias de Medio Ambiente, Parques e Xardíns, Servizos básicos, Comercio, Promoción Económica e Emprego. Sindo Guinarte farase cargo de Relacións Institucionais, Memoria Histórica e Turismo; Marta Abal, de Educación, Mocidade, Economía, Facenda, Persoal e Réxime Interior e Modernización da Administración; e Marta Álvarez levará Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde, Cooperación ao desenvolvemento e UMAD.