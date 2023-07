O XIII Festival Peregrinos Musicales recibe este venres os gañadores do Certame Internacional de Novos Talentos. Os pianistas Sonya Zhólobova (Ucraína), Cristina Bernal e Yuri Durán (Galicia); o fagotista Emanuel Sint (Alemaña); a violinista Nerea Arriola (País Vasco); o clarinetista Pablo López (País Vasco), e o chelista Jorge Suárez (Galicia) protagonizarán a xornada de Música nos Balcóns. En verbas da directora artística do festival, Ilona Timchenko, “trátase dunha iniciativa pioneira, que permitirá coñecer a música clásica dun xeito directo a través dun formato diferente e poñendo en valor distintos espacios de referencia da zona vella de Santiago”. A cita dará comezo este venres pola tarde e achegará a música clásica ao público coa interpretación por parte destas futuras promesas desde diferentes edificios emblemáticos do casco histórico compostelán. Deste xeito, cada hora desde as 17.00 horas ofrecerase unha actuación dos diferentes solistas a pé de rúa.

As localizacións, horarios e intérpretes participantes son os seguintes: Praza do Toural – Balcón da Fundación Eugenio Granell (17.00 horas): Pablo López (clarinete) e Nerea Arriola (violín); Rúa do Vilar - Café Casino (18.00 horas): Piano a seis mans con Sofía Zhólobova, Yuri Durán e Cristina Bernal; Rúa do Vilar - Balcón Fundación Torrente Ballester (19.00 horas): Jorge Suárez (cello); e Praza de Praterías - Balcóns Casa do Cabido (20.00 horas): Emanuel Sint (Fagot), Nerea Arriola (violín), Pablo López (clarinete) e Jorge Suárez (cello). Como colofón a esta xornada, o Hostal dos Reis Católicos acollerá un concerto dos gañadores do Concurso Internacional de Novos Talentos Peregrinos Musicales. A entrada será de balde.