La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, calificó de “polémica xerada de maneira artificial” las críticas de los grupos de la oposición a su ausencia en los actos religiosos de la Ofrenda al Apóstol del 25 de julio. “Non ten ningún interese polemizar sobre algo do que o conxunto da sociedade de Compostela está por enriba. Á xente o que lle importa é que xestionemos, gobernemos e solucionemos os seus problemas. En definitiva, que nos poñamos a traballar en cuestións como o transporte colectivo, mellorar os servicios públicos ou en axilizar a administración municipal”, afirmó este miércoles Sanmartín en el marco de un encuentro con el diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego.

Sobre las críticas del PSOE y del PP, insistió en que “á maior parte da sociedade de Santiago non lle importan polémicas xeradas de maneira artificial respecto a participación ou non nun acto de carácter relixioso e litúrxico”, indicó la alcaldesa de la capital gallega, antes de incidir en que el Concello va a “colaborar” y a “exercer o seu papel de anfitrión en todos os actos institucionais, recibindo o rei ou o delegado rexio”. No obstante, admitió que “é comprensible que haxa xente á que non lle guste esta decisión”, pero considera que “a maior parte da población de Compostela comprende e respecta” que non asista aos actos relixiosos nun “Estado aconfesional”.

Sobre la jornada del 25-J, Sanmartín subrayó que el Concello va a celebrar “por primeira vez” con motivo de esta festividad “un acto civil de recoñecemento a distintas persoas da cidade pola súa traxectoria en diferentes ámbitos”.

Tas una reunión en Raxoi con Nestor Rego, la regidora municipal fijó “algunhas das prioridades e necesidades da cidade de Santiago de cara á nova lexislatura”. Enumeró, por ejemplo, la importancia de concluir las obras de humanización de la rotonda de Conxo. “A pesar de pasaren ministros e ministras a facerse a foto segue sen resolverse o tema e o barrio continúa fragmentado e con problemas de seguranza”, indicó Sanmartín, antes de subrayar que esta “é unha das urxencias que ten o barrio de Conxo e que, desde o punto de vista orzamentario, non significa unha cantidade importante para o Ministerio de Fomento, para poñer pantallas de insonorización e facer a integración paisaxística, con mellora de accesibilidade e seguranza”.

Otra de las medidas que la alcaldesa de la capital gallega considera prioritaria es la estación de mercancías de A Sionlla, “unha infraestrutura necesaria para o transporte ferroviario desde os polígonos industriais de Compostela e o novo Polo Biotecnolóxico da Galicia, para conseguir unha boa distribución e mellorar o seu funcionamento”. Además, también citó la creación de un centro de la UNED en Santiago, “xa que existe unha alta demanda para cursar estudos universitarios a distancia e son centos de persoas as que teñen que desprazarse aos centros doutras cidades”.

“Mudar Santiago”

Por su parte, Néstor Rego destacó que la alcaldesa “está xerando unha onda de esperanza para mudar en positivo Santiago porque vai estar preocupada por mellorar o benestar e a calidade de vida de todos os santiagueses e santiaguesas e iso vaise reflectir nas relacións con outras administracións”. “Con Sanmartín temos unha alcaldesa que vai estar permanentemente activa no diálogo e nas reclamacións, se for preciso, diante doutras administracións para que cumpran con Compostela”, señaló.