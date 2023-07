O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España, no que se inclúe Santiago, e Fundación ONCE renovaron o seu compromiso pola mellora da accesibilidade universal co obxectivo de lograr a normalización e plena participación das persoas con discapacidade na comunidade. Así o recolle o convenio subscrito por Luís Yeray Gutiérrez Pérez, presidente do Grupo e alcalde de San Cristóbal de la Laguna, e José Luís Martínez Donoso, director xeral de Fundación ONCE. O texto faculta ás partes para continuar traballando pola verdadeira inserción dos cidadáns con discapacidade polo menos durante dous anos máis.

Desta forma, Cidades Patrimonio e Fundación ONCE renovaron o compromiso de colaboración que asinaron en 2021 e que finalizaba este ano para seguir traballando no desenvolvemento dun programa de accesibilidade universal que permita gozar do patrimonio a todos os cidadáns. Baixo esta premisa, as dúas entidades seguen implicadas no deseño e desenvolvemento dun programa de cooperación para a promoción da accesibilidade universal que inclúa, ademais, os espazos virtuais, nos edificios, instalacións e servizos. Tal e como recoñecen as partes, o acordo supón tamén un avance na sensibilización social e empresarial a respecto das cuestións que afectan as persoas con discapacidade e o establecemento de criterios de preferencia vinculados á súa contratación.

Para levar todo isto a cabo, Fundación ONCE segue ofrecendo asesoramento técnico ás Cidades Patrimonio en proxectos de accesibilidade universal, especialmente no ámbito patrimonial e turístico. Tamén pode preparar actividades de formación en materia de accesibilidade universal e deseño dirixidas a persoal do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade. Outro dos obxectivos do acordo é afrontar o reto da dixitalización, xa que as dúas entidades asinantes consideran que é necesario aproveitar a innovación para fomentar e favorecer a inclusión social actuando en servizos, produtos, contornas, medios de transporte e mobilidade e aplicacións TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación).