El compromiso de la Universidade de Santiago (USC) con el trabajo de investigación vuelve a ser ratificado por la Comisión Europea con el sello HR Excellence in Research. La renovación hasta 2026 prolonga un reconocimiento que ya se le había sido concedido en febrero de 2017. Tal distinción mantiene a la entidad compostelana entre los 697 centros de la Unión Europea que poseen este sello. “Dende o punto de vista institucional, valoramos moi positivamente esta renovación do selo polo que supón en canto a recoñecemento específico da xestión realizada no ámbito dos recursos humanos en investigación”, valoran desde la Universidade de Santiago.

La visita de la comisión externa asignada por EURAXESS, entidad que gestiona el sello, se llevó a cabo el mes pasado. En su informe se subrayó el impacto global “muy positivo” de la Universidade, subrayando que la USC posee una política de recursos humanos abierta, transparente y basada en los méritos. Este punto lo desarrolla recalcando el “bienestar de los trabajadores con la vista puesta en la estabilización de los contratos, la calidad de las condiciones laborales, el desarrollo profesional y el valor de la movilidad”. Las argumentaciones se reforzaron al reconocer que la USC fue la primera en acoger las medidas de urgencia de la reforma laboral del Real Decreto 32/2021 del 28 de diciembre de 2022 para la estabilidad del empleo y la transformación del mercado laboral. “A valoración da comisión externa internacional encargada de avaliar o plan de traballo da USC vén avalar a estratexia de xestión desenvolvida ata agora, caracterizada pola plena equiparación coa xestión de persoal no conxunto da universidade”, comentó la institución académica ante los buenos resultados. El HR Excellence in Research identifica a los organismos que respetan los principios del HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Esta estrategia de implementación para el estímulo y el impulso de los investigadores en el ejercicio de su trabajo nació en 2008 en base a los objetivos adoptados por la Comisión Europea en 2005 con la Carta Europea para los investigadores y el Código de conducta para la contratación de investigadores. Aparte del reconocimiento internacional, el sello ofrece grandes oportunidades a estos especialistas europeos a través de la plataforma web de EURAXESS. Oportunidades laborales, fuentes de financiación y asistencia se abren a este sector académico y plural del que la Universidad de Santiago forma parte. “O esforzo desenvolvido nos últimos anos non só nos restou capacidade, senón que nos permite proxectar a nosa forma de facer cara a un ámbito internacional”, destaca la USC, que es referente en la investigación en España. El informe de la Fundación Cyd (Conocimiento y Desarrollo) analiza que el 46% de estos profesionales proceden de instituciones de estudios superior y que entre el 2016 y 2020 ha habido un aumento de la producción científica con un 72% de publicaciones realizadas por españoles. No obstante, el país sólo destina un 1, 41% de PIB a I+D; porcentaje muy inferior al 2,20% del promedio europeo.