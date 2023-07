A actualidade está marcada pola decisión da alcaldesa Sanmartín de non asistir á Ofrenda do 25 de xullo na Catedral, que ten que dicir a este respecto o líder da oposición?

É unha decisión inxustificada e decepcionante. Ela decide non representar os cidadáns de Compostela no acto institucional máis importante da nosa cidade, onde veñen todas as autoridades civís do Estado a mostrarlle respecto á nosa Catedral. E a súa decisión é non representar os cidadáns. Tendo en conta que é a rexedora co menor apoio popular da historia de Santiago de Compostela debería ter moita máis humildade e moito menos sectarismo.

Cre que se pode considerar esta determinación como un precedente de cara a outras decisións que poida tomar no futuro o bipartito?

Levamos practicamente un mes de goberno e xa vimos moitos indicadores: a mesma noite electoral, cando con seis concelleiros de 25, saíu Goretti Sanmartín na sede do BNG autoproclamándose alcaldesa e dicindo que foi unha decisión da maioría dos composteláns... Tamén escoitamos o discurso de investidura onde se falou máis da Guerra Civil e do pasado que de conciliación e de futuro. A decisión da que acabamos de falar é tan grave e tan decepcionante como non representar a todos os cidadáns no acto institucional máis importante de Santiago de Compostela. Polo tanto, o que vimos dicindo desde o minuto 1 vaise confirmando a medida que van pasando as decisións: temos un goberno que non é humilde, que é soberbio e que non é conciliador, que é sectario.

Aínda que estea na oposición, o PP atribuiulle a cada un dos seus concelleiros unhas competencias, como se tivesen responsabilidades de goberno... por que o fixo?

O noso obxectivo como oposición é trasladarlle á cidadanía que somos un goberno alternativo, que hai outra posibilidade para Santiago. E o meu obxectivo é tamén moi claro: eu quero ser alcalde de Santiago e que o meu equipo goberne esta cidade. Polo tanto, cada un dos meus concelleiros vai estar especializado en cada unha das diferentes áreas para facer esa labor de oposición.

Como o van facer?

En primeiro lugar, traendo á axenda pública todas aquelas cuestións que para nós son prioritarias e que para o goberno non o son. En segundo lugar, fiscalizando todas aquelas eivas ou aquelas carencias que poida ter este goberno. Pero co obxectivo de que a cidadanía poida ver en nós un goberno alternativo. E despois, moi importante, ir recuperando aquelas cuestións do noso programa electoral que sexan interesantes para a cidade. E todo isto cun único obxectivo, o interese superior da cidade de Santiago.

Temos un goberno que non é humilde, que é soberbio e que non é conciliador, que é sectario

Chega a liderar a oposición con algún tipo de línea vermella á hora de negociar asuntos claves para a cidade cos grupos do goberno ou co outro da oposición?

Nós temos que ser coherentes co noso programa de goberno e co apoio que recibimos da cidadanía. Desde o primeiro minuto fomos transparentes: fixemos unha precampaña e unha campaña onde puxemos sobre a mesa cales eran as nosas prioridades e cal era o noso modelo de cidade. Todo o que se achegue ao noso programa de goberno ímolo apoiar; e o que non se achegue, non o imos apoiar. Entón terán que buscar as maiorías dentro dos seus supostos socios, que é o Partido Socialista actualmente.

A alcaldesa marcou como unha das súas prioridades a solicitude da parcela do antigo Colexio Peleteiro á Sareb para a construción de vivendas sociais. Pero a proposta do Partido Popular é moi diferente...

Nós fomos tamén os primeiros en dicir que a parcela de Peleteiro era a última oportunidade que tiña o Ensanche para revitalizarse, e se chegáramos a gobernar iniciaríamos un expediente de adquisición da parcela para poñela a disposición dos veciños, pero co obxectivo de buscar instalacións comunitarias e poñelas a disposición dos cidadáns. Hai unha cuestión na que coincidimos e outra na que non. Se en vez de adquirir a parcela, é cedida de xeito gratuito, claro que o imos apoiar; pero o que non imos a apoiar é que esa parcela se adique única e exclusivamente a vivendas de protección oficial cando nós queremos unha parcela que revitalice o Ensanche coas instalacións comunitarias que anunciamos, como a piscina climatizada, o centro de maiores, ximnasio e todas as instalacións deportivas e parques infantís para os rapaces.

O Foro Cívico propón como obxectivos estratéxicos para esta lexislatura o contrato da auga e a posta en valor do hospital Clínico. Está disposto a chegar a consensos para sacar adiante estes proxectos?

Por suposto. Todos os consensos que sexan posibles e que se adapten ao que nós entendemos de interese público e de interese para a cidade imos apoialo. Co contrato da auga terán que aclararse eles, porque simplemente hai que lembrar que o actual bipartito ten propostas diferentes. Compostela Aberta apostaba pola municipalización e o BNG a día de hoxe non sabemos o que quere. Nós xa dixemos claramente que entendemos que un contrato destas dimensións, destas complicacións técnicas e desta cantidade orzamentaria, ten que ser levado a cabo a través da colaboración público-privada e con transparencia. Todo o que vaia nesta liña ímolo apoiar. E en canto á proposta do aparcadoiro do hospital Clínico, creo que a nosa é a proposta máis seria, máis traballada e coñecida por toda a cidade. Se teñen outras propostas, habería que estudalas, evidentemente.

Outra das prioridades que ten a cidade é o contrato de transporte que, a raíz dunha resolución xudicial, provocou un debate entre o bipartito e o PSdeG. Que cre que debería facer o goberno local para solucionar dunha vez este asunto?

O que ten que facer o actual goberno é tomar decisións e sacar adiante o contrato canto antes. Se leva dous anos dicindo que ten un modelo de transporte público, agora ten a posibilidad de poñelo en marcha. Que non intente pola porta de atrás continuar co modelo anterior, aínda que se poida retrasar 2, 3 ou 4 meses. Iso o que reflicte é moita cobardía e moi pocas gañas de gobernar e de transformar a cidade.

Cando o Partido Socialista queira, nós estaremos a disposición para poñer en marcha un goberno alternativo ao actual

Foi a primeira discusión entre o bipartido e o PSOE, non?

Estou moi sorprendido de que, a practicamente 15 días de darlle o PSdeG o seu apoio e de cederlle os 10.000 votos, esteamos xa nestas disputas. É moi importante lembrar que o responsable de que Goretti Sanmartín sexa alcaldesa é o Partido Socialista. Polo tanto, é tamén un dos principais culpables ou responsables de todas estas políticas do actual goberno. Todas estas cuestións, estes rifirrafes e todas estas liortas teñen un único culpable, que é o Partido Socialista de Santiago, que vai camiño de desaparecer e da irrelevancia absoluta nesta cidade porque os 10.000 votantes que apostaron polo PSdeG estanse a preguntar hoxe para que serviu o seu voto.

Despois disto que me di, segue a confiar nun xiro do PSdeG que poida apoiar a súa investidura no caso de que se produza, por exemplo, unha posible moción de censura?

As portas están abertas, hai unha posibilidade dun goberno alternativo, pero o que necesito é o apoio do Partido Socialista. Eu fago unha pregunta: que queren os 10.000 votantes do Partido Socialista? Estou convencido de que o que non queren é un goberno en minoría absoluta, cando os resultados electorais están á vista de todos e son coñecidos por toda a cidade. Cando o Partido Socialista queira, nós nese momento estaremos a disposición para poñer en marcha un goberno alternativo ao actual.