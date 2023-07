Un total de 2.345 personas maiores de cincuenta anos optaron por algún dos cinco programas que conforman o IV Ciclo Universitario da USC no curso académico 2022-23. Este programa, que comezou a impartirse no curso 1997-98, non ten en conta o nivel educativo previo e pretende posibilitar que os maiores compartan procesos formativos e de extensión cultural, con criterios de interdisciplinaridade, favorecendo así a súa integración e a súa participación e atendendo ás necesidades de formación permanente das persoas maiores.

A isto súmanse 26 persoas de máis de 60 anos en titulacións oficiais (11 homes e 15 mulleres), dos que 21 cursaron un grao e o resto un mestrado. Todos a excepción de dúas persoas cursaron os estudos no Campus de Santiago. As titulacións elexidas foron Enxeñaría Agrícola e agroalimentaria, mestre en Educación Primaria, Ciencia Política e da Administración, Criminoloxía, Dereito, Lingua e Literatura Modernas, Filosofía, Psicoloxía, Historia e Historia da Arte.

O IV Ciclo da USC inclúe un total de cinco programas. En primeiro lugar está o Diploma Sénior, que se define como o “motor” do IV Ciclo. Para a obtención do título é necesario superar cinco cursos, nos que se deben completar os 60 créditos da titulación. No campus de Santiago e de Lugo “ofrécenselle aos alumnos seis materias optativas por ano e teñen que escoller catro. A maiores contamos cunha sede en Ribeira e outra en Vilagarcía onde se divide a programación en catro anos tendo en conta a posible renovación dos gobernos locais ao necesitar a firma dun convenio”, comenta en conversa con este medio María Esther Olveira, directora do IV Ciclo. No referente á formación, de caracter interdisciplinar, inclúense materias e contidos das distintas áreas de coñecemento que ofrece a Universidade: da Facultade de Medicina, Dereito, Educación, Filoloxía, etc. Así, “o lóxico é que se imparta a docencia nas facultades das que son orixinarias os docentes”, engade.

O único criterio que existe para matricularte no Diploma Sénior é ter cumprido os cincuenta anos. Esther destaca que unha vez o alumnado remata o título “non quere abandonar a universidade”, polo que se lle ofrecen dúas alternativas: cursar as materias que non escolleron no seu momento ou cursar materias complementarias. “Temos alumnos que levan con nós desde a creación do programa, 26 anos. Mentras un queira estar activo, aprender e que a súa participación social sexa o máis elevada posible, a universidade non lle vai poñer os pés fóra”, indica.

Unha vez que un alumno ou alumna está en posesión do Diploma Sénior ten a oportunidade de preparar o diploma Excelsior, un traballo de investigación que o alumnado fai titorizado con un profesor da propia universidade, da área que máis lles interesa, tendo a oportunidade de que o poidan realizar de xeito colectivo. “Ten unha defensa, algo similar á defensa do traballo de fin de grao ou de mestrado”, sinala.

No programa Diploma Sénior hai un perfil de participantes moi heteroxéneo. “Temos desde o catedrático ou profesor de medicina xubilado, o mellor docente de algún centro de ensino, ata persoas que teñen estudos básicos. Uns aportan máis a súa experiencia académica e outros a súa experiencia de vida”, aclara.

No curso académico 2022-2023 optaron por esta formación un total de 512 persoas (389 mulleres e 123 homes), das que 262 estudaron no Campus de Santiago, 182 no Campus de Lugo, 33 na sede de Ribeira e 35 na sede de Vilagarcía.

Programa de seminarios

É o único programa do IV Ciclo que se desenvolve en horario de mañá. Inclúe seminariso sobre temas moi concretos e de actualidade “como a declaración da renta polo que se busca xente de Facenda ou de Económicas ou sobre tipos de viños e en colaboración coa Escola de Hostelería realízase unha cata”. Estos seminarios son abertos a persoas que non están vinculadas ao IV Ciclo, cunha oferta para o primeiro cuatrimestre e outra para o segundo. No curso académico que finalizou recentemente 540 alumnos participaron no programa, que se ofrece no Campus de Santiago, no de Lugo e en Ribeira.

Cando un programa de seminarios ou un seminario en concreto suscita moito interese, “fálase co docente e propónselle para os anos seguintes ofrecer unha materia complementaria para o plan de estudos”. Os temas dos seminarios chegan por varias vías: por demandas concretas do alumnado, pola oferta do profesorado da propia universidade ou por temáticas que dende a dirección do IV Ciclo consideran que poden ser de interese para o alumnado.

Programa de democratización do coñecemento e camiños

Por outra parte, está o Programa de Democratización do Coñecemento e Camiños, un programa que se desenvolve no rural, nun total de 32 concellos galegos e que no curso 22-23 recibiu a 610 persoas. “Unha das preocupacións era chegar a toda a sociedade civil da comunidade e vimos que se non era posible que o noso alumnado maior de 50 anos se acercara ás instalacións onde están os Campus ou as sedes tiñamos a obrigación de chegar a eles”, indica Esther. Por curso inclúe unha oferta de tres seminarios, cada un cunha sesión teórica e outra práctica, “na que se pon en valor o patrimonio material e inmaterial do propio municipio”, e que atenden ao mundo artístico, social e das ciencias aos concellos interesados. Os docentes da Universidade de Santitago deben entón desprazarse para falar dunha temática concreta. Normalmente os seminarios celébranse en marzo, xuño e setembro.

Programa destacando na ciencia

É un programa de ciclo de conferencias de investigadores co que se pretende dar a coñecer tanto investigación realizada dende a universidade como o persoal dos equipos de investigación “que non sempre saen á luz”, co fin de poñer en valor a súa labor. Ademais de incluírse a ciencia matemática e ciencias naturais, engádense as ciencias humanas. Este ano contaron coa presidenta do Consello da Cultura Galega, que este ano celebra os seus corenta anos de historia, unha figura da xenética como Ángel Carracedo e da literatura como Darío Villanueva ou Marilar Aleixandre.

Cada curso académico celébrase unha semana de Destacando na Ciencia, un programa aberto á sociedade, e co obxectivo de que participe, a maiores, xente máis nova. Celebrouse un programa no Campus de Santiago e outro no de Lugo sumando 308 inscritos.

Programa de Campus itinerante do IV ciclo

Naceu este ano, baixo o nome de Campus itinerante da saúde, en colaboración coa Dirección Xeral de Maiores. O que pretende é, con todos os servizos sanitarios dos que dispón a universidade e axentes vinculados, ofertar un programa sanitario amplo que atenda as demandas que se solicitan dende os municipios como foron aspectos relacionados coa nutrición ou o tema cardiovascular. Nesta ocasión celebrouse coa Mancomunidadede Barbanza-Arousa e co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, chegando a 375 participantes.

En definitiva, a directora do IV Ciclo da Universidade de Santiago valora positivamente o logrado neste programa. “Vese que a xente está participando noutras moitas actividades dentro da cidade, das súas contornas e asociacións e realmente, nunha poboación que cada vez é maior, é fundamental que esta xente siga activa e teña unha formación permanente, xa que a nosa sociedade é moi cambiante”, manifesta Esther Olveira. Finalmente valora a gran labor que desenvolve a USC nese apartado agradecendo o apoio das administracións.