El Concello de Santiago organizará el próximo 25 de julio en el Pazo de Raxoi un acto de reconocimiento a la labor y trayectoria de personalidades y entidades de la capital gallega que destacan en diversos ámbitos, tal y como anunciaba el pasado lunes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en el marco de un encuentro con el arzobispo compostelano. Tras la reunión, la regidora de la capital gallega anunciaba, además, que participará en todos los actos institucionales del próximo 25 de julio representando a la ciudad, excepto en la Ofrenda al Apóstol. “Como representante de la ciudad y atendiendo a la condición de Estado laico, mi participación se centrará en los actos institucionales”, señaló Sanmartín.

Por su parte, monseñor Francisco José Prieto señalaba que respeta la decisión de la alcaldesa, si bien añadía que no la comparte, e insistía en que la alcaldesa tendrá “siempre las puertas abiertas de la Catedral para acudir a la Ofrenda”.

Pero más allá de su no presencia en la ceremonia religiosa del 25-J en la Catedral, la alcaldesa quiso poner en valor la iniciativa que llevará a cabo el nuevo gobierno local para “honrar aos veciños e entidades de Compostela” en el marco de la celebración del “día grande” del Apóstol. “Queremos incluir estes recoñecementos nunha data moi significativa, o 25 de xullo, onde hai moitos actos reinvindicativos, e sen embargo a cidade non contaba cun acto propio”, sostiene la nueva alcaldesa de Santiago.

Sin embargo, el anuncio de este acto institucional diseñado por el nuevo gobierno local no convence a los grupos de la oposición. “O acto que está programando unilateralmente o goberno bipartito é inoportuno e extemporáneo, e semella ser unha cortina de fume para tentar esconder a ausencia da que se presupón que é máxima representante de todos os veciños e veciñas de Santiago á Ofrenda do Apóstolo”, indicó ayer el portavoz municipal socialista, Gonzalo Muíños, quien añadió, además, que el 25-J no es la fecha adecuada. “Nós estamos a favor de todo acto que supoña recoñecer o traballo ou traxectoria das moitas veciñas e veciños que fan de Santiago unha cidade grande, capital de Galicia en todos os sentidos. Pero cremos que se debe facer noutra data”, apuntó el líder del PSdeG en Raxoi.

Para Muíños, “o que está claro é que o que intenta facer agora o goberno é contraprogramar un acto institucional con case catro séculos de historia, como é a Ofrenda ao Apóstolo”. Un acto, subraya, que “trascende o relixioso”.

Muíños lamenta, además, que “persoas e institucións merecedoras deste recoñecemento se vexan inmersas neste tipo de polémicas pola irresponsabilidade da alcaldesa”.

Además, el portavoz municipal del PSdeG considera que “este tipo de recoñecementos deben seguir o procedemento habitual para a súa concesión a través da comisión de condecoracións, e querer saltarse os procedementos de debate democrático semella ser pouco dialogante para un goberno en minoría”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Borja Verea, subrayó que desde el actual gobierno local “nin respectan as institucións, nin respectan o consenso”. “Nunca en Santiago se fixo algo así sen consenso, é bochornoso”, afirmó Borja Verea. “Dixémoslles que modificar o acto centenario da Ofrenda e crear novas distincións require debate, análise e actualizar o Regulamento de Títulos. Que as cousas non se poden facer así”, añadió el concejal popular, antes de añadir que le han pedido “expresamente al BNG que recapacite, que é un insulto seguir adiante en contra de prácticamente toda a Corporación, pero non entraron en razón”.

"Este acto institucional é unha iniciativa do goberno que queremos consensuar coas outras forzas políticas ás que lle fixemos unha proposta sobre a que non obtivemos ningunha alternativa", respondió ayer Goretti Sanmartín, quien incidió, además, en que "é un acto para homenaxear persoas vinculadas socialmente con Santiago, de orixe plural, xustamente no Día de Santiago onde a veciñanza se sentirá representada".

Desde que la alcaldesa comunicase que no asistirá a la tradicional ceremonia religiosa del 25-J en la Catedral, se han sucedido las críticas de varios representantes del PP. De hecho, el propio presidente de la Xunta indicaba que la alcaldesa de Santiago “comete un error” y que “debería acudir”. Alfonso Rueda subrayaba, además, que los cargos públicos tienen también “una faceta institucional” porque representan “a mucha gente, a la que te votó y a la que no te votó”. “Creo que la alcaldesa de Santiago debería estar en los actos institucionales del Día de Galicia representando a todos los santiagueses y un poco también a todos los gallegos como alcaldesa de la capital de Galicia”, subrayó el presidente de la Xunta, que ejercerá como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol del próximo 25-J.

El presidente de la Xunta ya ha recibido la comunición oficial por parte de la Casa Real

Goretti Sanmartín y monseñor Francisco José Prieto vivirán el próximo 25 de julio su primer día del Apóstol como alcaldesa de Santiago y arzobispo, respectivamente. La regidora municipal tomó el bastón de mando del pazo de Raxoi el pasado 17 de junio, mientras monseñor Prieto tomó posesión el 3 de junio como máxima autoridad en la Diócesis de Santiago.

Asimismo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ejercerá el próximo como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol. El rey Felipe VI ha encomendado el desempeño de este papel al titular del Gobierno gallego, tal y como publicó EL CORREO GALLEGO el pasado sábado. Rueda ejercerá por primera vez como delegado regio en la Ofrenda del 25-J, si bien ya asumió este rol en el acto de Traslación de los restos del Apóstol celebrado el pasado 30 de diciembre.

La designación del presidente de la Xunta como delegado de regio se produce en medio de la controversia que se ha generado por la no presencia de la alcaldesa en la Ofrenda, si bien Goretti Sanmartín calificó las críticas, tanto de los grupos de la oposición en Raxoi como de representantes del Gobierno gallego, como de “polémica artificial”.