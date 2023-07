Pacientes do servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico de Santiago volven denunciar que se atopan sen cita e sen garantía ningunha de que van ter a revisión da súa enfermidade e os controis e probas diagnósticas necesarios no tempo que corresponde, situación que xa se rexistrara nos meses de febreiro e marzo deste ano. Nun comunicado, a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS critica que o servizo de Oncoloxía non está a adoptar ningún tipo de medida para asegurar que os pacientes reciben a atención axeitada e a tempo. “Despois de citar os doentes aos que se lle cancelaran as citas, en lugar de darlles outra para a seguinte revisión, como era habitual ata o ano 2022, o que está a facer é poñelos nunha lista de agarda”, indican.

Esta situación parte de finais do ano pasado, cando se pecharon as axendas para consultas externas, “limitándose unicamente a atender doentes que teñen tratamento activo de quimioterapia, e abandonando á súa sorte o resto dos pacientes”. Isto derivou en que centos de pacientes ficaran sen atención médica nin probas diagnósticas, “dado que nestas circunstancias gravísimas os controis do cancro no CHUS deixaron de facérselles na data establecida polos oncólogos como necesaria para cada paciente, atendendo aos criterios médicos e aos protocolos científicos publicados polo Sergas que establecen con que periodicidade deben facerse tras sufrir un cancro”. A Asociación de Pacientes do CHUS esixe que se restablezan as citas do servizo de Oncoloxía A Asociación de Pacientes asegura que durante os meses posteriores ao peche desas axendas, e ata aproximadamente os meses de maio-xuño de 2023, as demoras acumuladas na atención oncolóxica foron de arredor de oito meses ou incluso superiores. Con todo, dende a Asociación de Pacientes critican que se “seguen a antepor criterios de xestión de recursos fronte aos protocolos que o propio Sergas acepta para o seguimento de pacientes con esta doenza, mentres segue sen facer nin a máis mínima defensa do dereito de atención médica e de dignidade de todos os seus e as súas pacientes”. A maiores, solicitan que “dunha vez por todas se poña fin ao “abandono asistencial”. Resposta de Oncoloxía O xefe do servizo de Oncoloxía do CHUS, Rafael López aclara que as demoras que se produciron eran revisións de pacientes crónicos que non estaban con tratamento activo e manda unha mensaxe de tranquilidade. “Non espera ninguén que pola súa situación clínica non puidera esperar”, di a este medio. A maiores, indicou que o servizo de Oncoloxía “segue a manter unha excelente calidade asistencial e mesmo uns tempos de atención á altura dos servizos máis prestixiosos do seu nivel”. Rafael López informa, ademais, que se ten posto en marcha dende o mes de maio un Plan de Intensificación para poder adiantar consultas pendentes de pacientes cuxa situación clínica permitía demorar a revisión e resolver no menor tempo posible estas demoras, “que foron debidas a diversos procesos de estabilización laboral para os profesionais e que implicou desaxustes temporais, imposibles de evitar, pero que na actualidade xa está completo ao 100% o cadro de persoal estrutural”.