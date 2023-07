A Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia colaboran na creación da Cátedra institucional de Vida Saudable que pón o foco nos hábitos de vida sans e no envellecemento activo, unha iniciativa presentada onte no Colexio de Fonseca e que vai adiante baixo a dirección de Francisco Caamaño.

Que motivou a creación da Cátedra de Vida Saudable da Universidade de Santiago?

A Cátedra de Vida Saudable nace como unha das medidas que propón o propio Parlamento de Galicia coa aprobación en setembro do 2022 do Plan Obesidade Zero, con bastante consenso político nese momento. Unha das medidas que tamén se aprobou é a necesidade de que calquera decisión que adopte o goberno sobre temas de intervención social e materia de estilos de vida, de obesidade, entre outros, estean asesoradas desde a propia universidade. Dese xeito fixouse a necesidade de que a Consellaría de Sanidade financiara a creación dunha Cátedra institucional de Vida Saudable, que poida servir para dar apoio metodolóxico e científico a esas decisións. E a partir dese momento, Sanidade ponse en contacto coa Universidade e chégase a un acordo.

Tamén existe a Cátedra de Cronicidade centrada nos coidados aos pacientes crónicos. Hai motivación da USC por profundizar nun estilo de vida saudable para a sociedade?

Dende sempre, cando se pensaba na universidade tíñanse na mente os termos de docencia e investigación. Nos últimos vinte anos, tamén se ve a universidade como o elemento que debe ser capaz de transformar, de interaccionar coa sociedade e apostar pola súa transformación, e nese sentido tamén ser dinamizadora de novos estilos de vida, de ser unha panca de modificación daquelas cuestións das que socialmente hai un consenso sobre que deben ser cambiadas. Nese sentido creáronse nos últimos anos, un número de cátedras institucionais importantes como a cátedra de Semergen, como asociación de médicos, ou Cátedra de Cruz Vermella, a través das cales a universidade intenta achegar o seu coñecemento, a súa experiencia e a súa capacidade de formar e difundir, para interaccionar na forma máis efectiva coa sociedade.

Na actualidade o sobrepeso é unha das maiores preocupacións na comunidade. Cal é o principal reto que debe abordar a cátedra?

Dende finais dos anos 90 coñecemos os estudos de carga global de enfermidades. Sabemos que o tabaco, a dieta, o exercicio físico e o alcohol son os catro factores principais de risco de mortalidade ou morbilidade das nosas sociedades. E a obesidade é unha consecuencia en boa medida de todo isto, especialmente de dieta e exercicio físico. A cátedra pretende traballar da man da Dirección Xeral de Saúde Pública nestas liñas e como liña prioritaria está a obesidade, porque a raíz dela naceu a cátedra.

Un dos obxectivos é crear unha rede de investigación en promoción da saúde en Galicia. En que consiste?

Con esta rede preténdese implicar tanto á propia universidade como aos centros de investigación e ao Clúster de alimentación. Hai moitos elementos como a identificación de variables significativas de determinados consumos que nos poden axudar a modificar hábitos de consumo das persoas. A idea é ser capaces de buscar grandes consensos e falar dos múltiples sectores que están interactuando e que están sendo actores na sociedade.

A través da rede preténdese establecer un sistema de avaliación para coñecer o impacto real das actuacións e así previr a obesidade.

O Plan de Obesidade Zero parte dun diagnóstico e plantexa uns obxectivos como é a redución do sobrepeso da poboación galega dun 15 % no ano 2030. Para ver se o cumprimos necesitamos monitorizarnos continuamente, saber que está pasando. Con todo, imos medir regularmente tanto o sobrepeso como a obesidade e ir valorando con distintos indicadores cada unha das intervencións que vaiamos facendo para saber se estamos indo na liña correcta.

Cando está previsto que se vaian a dar os primeiros pasos ?

A idea é ter aprobado un plan de actividades para todo o ano en setembro e un plan estratéxico a catro ou cinco anos.

Que espera que se consiga nos próximos anos?

No propio contexto universitario, nas tres universidades de Galicia, é importante ser capaces de responder ás demandas que nos faga a Dirección Xeral de Saúde Pública sobre as súas necesidades de soporte metodolóxico e dar unha resposta baseada na evidencia científica; que a cátedra sexa unha ferramenta para dinamizar a promocinar o estilo de vida saudable no contexto de Galicia; e a terceira cuestión, por unha orde máis ampla a máis concreta, é que a cátedra poidera xogar un papel importante na definición dun estilo de vida máis saudable no contexto universitario, nas tres universidades e en colaboración con otras institucións.

“Debemos traballar para vivir máis en mellores condicións”

O acto de presentación da Cátedra de Vida Saudable da USC estivo presidido polo reitor Antonio López e contou coa participación do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. Na súa intervención, o reitor da Universidade de Santiago sinalou que “ás universidades pídesenos que vaiamos máis alá das nosas funcións tradicionais, solicítasenos que xoguemos un papel de liderado en retos de transformación social como é o caso da vida saudable na que se centra esta Cátedra que hoxe bota a andar”. A esta reflexión, Antonio López engadiu que “a galega é unha sociedade que se caracteriza por unha elevada esperanza de vida, e por iso debemos traballar para vivir máis en mellores condicións”.