Os recentes incidentes producidos no Hospital Gil Casares a causa das obras que se están a acometer no centro e que se saldaron con varias caídas do falso teito, unha delas sobre un paciente da unidade de psiquiatría, levou onte o grupo parlamentario do BNG (Bloque Nacionalista Galego) a presentar ante esta institución unha serie de iniciativas para “instar a Xunta a acometer as actuacións precisas para a rehabilitación e recuperación do hospital”, informaban este mércores en nota de prensa.

Segundo explica a deputada Iria Carreira, este centro hospitalario construído a comezos do século XX, “atópase a día de hoxe nun estado ruinoso”, e denunciou a achega de “múltiples propostas” para dotalo de novos usos. Dende o BNG recálcase que o citado hospital foi paulatinamente perdendo servizos, profesionais e pacientes e mais alerta de que “na actualidade o centro aínda alberga consultas, despachos e unidades de hospitalización”.

Unha destas áreas é a de psiquiatría, que se mantivo ocupada por pacientes e traballadores mentres se realizaban obras, expoñendo a uns e outros a ruídos e incomodidades, que os levaron a denunciar o maior “nivel de estrés” que padecen os doentes de saúde mental, entre outras alteracións. Agora o BNG denuncia que a Xunta se negara anteriormente ás melloras: “contamos cun hospital nun estado claramente ruinoso, con humidades, fiestras en mal estado, problemas no chan, nos aseos e nas habitacións”, sinala Iria Carreira, que tamén denuncia que ten chegado a haber “áreas apuntaladas”.

“O pasado 9 de maio saltou a noticia do completo desprendemento do teito dun dos cuartos de hospitalización que estaba en uso”, lembra a deputada nacionalista, “coa fortuna de que a persoa que o ocupaba non chegou a sufrir ningún dano”. Algo que si aconteceu o día 6 deste mes, cando o falso teito se derrubou sobre un paciente, o que obrigou ao seu traslado ao CHUS (Hospital Universitario de Santiago) para avaliar se había danos graves. Foi dende entón que se comezou a estudar a posiblidade de trasladar os pacientes a outros centros mentres duren unhas obras cuxo período inicial era de tres meses cun custo de 300.000 euros. Nesta liña, Carreira indicaba, “ademais das consecuencias físicas que este abandono ten para pacientes e persoal, con risco para a súa integridade, tamén ten impacto sobre a súa saúde mental e emocional”.

Dende o BNG aproveitaron para denunciar a “evidente falta de camas na área sanitaria (Santiago-Barbanza), con pacientes que agardan horas en urxencias para poderen ingresar nunha planta”, algo que aos ollos da formación nacionalista “resulta contraditorio” coas condicións nas que se atopa o Hospital Gil Casares. “A isto engádese o peche decretado por parte da Xerencia da área sanitaria, a pesar das importantes listas de agarda a día de hoxe na sanidade pública”, conclúe a nota de prensa.

As reivindicacións sindicais

Logo do incidente que causou un ferido leve, a xerencia da área sanitaria informaba de que “na inspección técnica realizada en maio” (mes do anterior incidente), “non se detectaron anomalías no falso teito das zonas comúns”, pero aínda así, a área Santiago-Barbanza confirmáballe a EL CORREO que os pacientes ían ser trasladados a outras unidades hospitalarias, “buscando sempre a mellor solución sanitaria e de confortabilidade para os doentes”, dicían. Trataríase, pois, de habilitar unha zona para os pacientes do Gil Casares no psiquiátrico de Conxo, ademais de contar con habitacións en La Robleda (Santiso) e tamén en O Pinar e San José (Vigo).

A estas medidas reaccionaba inmediatamente o sindicato CC.OO. (Comisións Obreiras), que consideraba que “a solución non está en trasladar a pacientes en fase aguda ao Hospital Hestia Robleda, cunha capacidade que supera os 110 pacientes, un único psiquiatra e un cadro de persoal deficitario”. “O centro carece das medidas necesarias para atender persoas que precisan un ingreso hospitalario nunha unidade de agudos”, denunciaban dende o sindicato.

A situación do Hospital Gil Casares tamén deu lugar o pasado luns a unha concentración de CIG-Saúde ante as portas do centro, para denunciar a situación “caótica” da unidade de psiquiatría. O sindicato denunciaba así que levaba meses solicitando informacións sobre as obras sen obter ningunha resposta. “O único que fixo a xerencia foi parcelar a unidade, facendo obras con usuarios e persoal traballador na planta e cancelar camas”, explicaba entón o delegado de prevención de riscos da CIG (Confederación Intersindical Galega), Xavier Alvedro. “Hai denuncias feitas pola CIG-Saúde nas inspeccións de traballo correspondentes cunha total omisión e falta de respecto” engadía o sindicalista.

Pola súa banda, dende a área sanitaria enviábase un comunicado a este respecto aclarando que “dita actuación desenvolverase en dúas fases para permitir a actividade asistencial nesta planta con todas as garantías de seguridade tanto para doentes como para traballadores, cuxos mandos intermedios foron informados desta planificación”.

Unha historia accidentada

Proxectado en 1928 e inaugurado unha década despois, o Hospital Gil Casares ocupa o lugar que no século XIX ocupaba o Hospicio Vello, coñecido no último terzo dese século como “Granxa dos Chouchiños”. A finais dese século (1890) o Concello quixo transferilo ao asilo de pobres de San Agostiño, pero o estado ruinoso no que se atopa naquel momento o inmoble foi rexeitada a idea por parte das relixiosas.

Nove anos despois deste episodio, o que hoxe é Hospital era daquela un Lazareto (sanatorio para enfermos de lepra), mais pouco durou, xa que un ano máis tarde foi a subasta e en 1902 pasou a ser propiedade do industrial noiés José María López Paría, que converteu o edificio nunha fábrica de curtidos, un dos últimos que se crearon en Compostela, grande referente durante anos deste tipo de industria.

Finalmente, o edificio orixinal do Gil Casares, proxectouse en 1928 como reformatorio de menores pero cando ía ser inaugurado, en 1938, mudou a súa función e pasou a ser o Hospital Antituberculoso La Choupana. Fóronse ampliando as patoloxías que trataba e con elas as promesas de ampliación de camas... que se viron frustradas.

En 1960 solicitouse que levase o actual nome, polo catedrático Miguel Gil Casares, na Transición pasou a integrar a Seguridade Social ata, coa autonomía, formar parte do Sergas (Servizo Galego de Saúde ).