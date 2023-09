Todo listo en Santiago para unha das edicións máis ambiciosas do Festival Galicreques, que terá lugar entre o 7 e o 15 de outubro cun completo programa composto por 60 funcións da man dunha trintena de compañías e co apoio da Xunta.

A mostra, que cumpre a súa 28ª edición, é un dos 11 eventos teatrais aos que contribúe a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades a través das subvencións á organización de festivais no eido das artes escénicas.

Programación Galicreques 2023

O Festival Galicreques distribuirá a súa programación por diferentes espazos da capital galega: o Teatro Principal, a Fundación SGAE e a Carpa da Alameda serán as principais sedes, ás que se sumarán as actuacións previstas nas rúas compostelás e nos centros socioculturais de barrios como O Castiñeiriño, o Ensanche, Conxo, Vite ou As Fontiñas.

Están programadas un total de 60 funcións que correrán a cargo de máis dunha trintena de compañías. Xunto ás 14 compañías galegas, o festival acollerá formacións procedentes de Francia, Chile, Colombia, Arxentina e Portugal.

Ao longo do evento actuarán nomes destacados da nosa escena de bonecos como son Títeres Alakrán, Fantoches Baj, Mircromina, Títeres Cascanueces ou A Xanela do Maxín, que protagonizará unha das estreas do festival ao presentar Babá Bebé, espectáculo para a primeira infancia que se representará o venres 13 na Fundación SGAE.

Outras estreas galegas serán as de A Compañía do Dr. Monifate, que dará a coñecer a súa peza Liu Xu Ra, a ardente velutina, e Carmen Domech e Olga Abad, presentará Contos de aquí para ti. Ambas citas serán baixo a Carpa da Alameda o xoves 12 de outubro.

Galicreques tamén brindará ao público compostelá doutras 12 montaxes inéditas. Entre elas, cómpre destacar Me lleva el Diablo, da formación colombiana La Pepa del Manoncillo; Las Avispas, da compañía catalá Fil de Guá, ou Fábulas, cuentos y canciones para alegrar los corazones, do arxentino Manu Mansilla.

Presentación da edición

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participou este martes na presentación do programa xunto ao director de Galicreques, Jorge Rey, e representantes doutras entidades patrocinadoras. O acto contou cunha intervención artística na praza do Obradoiro que correu a cargo da compañía de monicreques Nauta e a formación de percusión Trópico de Grelos.

Durante a súa intervención, o representante da Xunta felicitou a Galicreques por unha programación moi variada en propostas e quixo poñer en valor dous elementos fundamentais deste encontro.

Por unha banda, a súa aposta pola descentralización do cartel, “o cal amosa unha vez máis que a cultura é un factor dinamizador tanto para o conxunto das cidades como para os barrios que as conforman”, declarou.

E pola outra, Sutil referiuse á programación escolar, salientando como imprescindible que os festivais se aproximen ás novas xeracións. “O fomento e a creación de novos públicos conforman un ámbito de traballo esencial”, afirmou.