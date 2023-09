O festival internacional Galicreques celebrará a súa vixésimo oitava edición do 7 ao 15 de outubro en Santiago. O cartel para este ano confórmano sesenta funcións que correrán a cargo de máis de trinta compañías teatrais, das que quince serán galegas e outras procederán de Portugal, Francia, Colombia, Chile e Arxentina. Este martes, nunha rolda de prensa para dar a coñecer o programa, o director do festival, Jorge Rey, celebrou que “Santiago volve ser o epicentro do teatro dos monicreques e volve selo nun ano no que a programación medra en número de espectáculos e de compañías. Estamos ante unha das edicións máis amplas da nosa xa longa traxectoria”. Nesta ocasión, e por primeira vez, será o seu fillo Rafael Rey, actor, titiriteiro e director, o que estará á fronte da coordinación do evento. No encontro, que principiou cunha actuación da compañía Nauta e Trópico de Grelos no Obradoiro, tamén participaron Míriam Louzao, concelleira de Capital Cultural; Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais, e Natividade González, deputada de Cultura da Deputación da Coruña.

A concelleira Míriam Louzao salientou que o festival “é case unha institución en Compostela”, destacando o feito de que “seguro que hai moitos composteláns e compostelás que asistiron de pequenos e agora levan os seus cativos e cativas”. Louzaou lembrou tamén que, aínda que a programación familiar supón o groso o festival, hai tamén espectáculos para o público adulto. Así mesmo, fixo fincapé na importancia da descentralización de escenarios, que chegan ao rural da man da rede de centros socioculturais. Rematou a súa intervención agradecendo a colaboración institucional, “porque todos unidos podemos ofrecer unha programación de máis calidade”. O evento está organizado pola asociación Barriga Verde co apoio do Concello de Santiago, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura e Deporte e a Fundación SGAE. Nesta 28ª edición, Galicreques ofrecerá 14 espectáculos inéditos. Entre eles, cómpre destacar as estreas de compañías galegas como son o caso de Babá Bebé, espectáculo da galega A Xanela do Maxín que se poderá ver o venres 13 de outubro na Fundación SGAE; Liu Xu Ria, a ardente velutina, da Compañía do Dr. Monifate, prevista para o xoves 12 de outubro na Carpa da Alameda, ou Contos de aquí para ti, de Olga Abad e Carmen Domech, que chegará ao parque compostelá ese mesmo día. A compañía portuguesa Krisalida dará a coñecer no Teatro Principal o mércores 11 de outubro o seu Estorias e o Lume, mentres que os colombianos de La Pepa del Manoncillo fará o propio o día seguinte con Me lleva el Diablo e a formación catalá Fil de Guá representará por vez primeira no mesmo escenario o seu espectáculo Las Avispas, dentro da sección de Cara Bé, o venres 13. Outros espectáculo que se estrean no Galicreques son Vicente, el pirata valiente, da compañía valenciana La Carreta; Fábulas, cuentos y canciones para alegrar los corazones, dos colombianos Los Juglares; El Cumple de Pablito, da formación estremeña Piccolo Teatro de Marionetas, ou Renata, da compañía arxentina Lucero. No referente ás funcións escolares, este ano están previstas 17 representacións que se iniciarán o luns 9 e se estenderán ata o mércores 18, superando as datas oficiais do festival. Un dos elementos que definen a Galicreques é a multitude de escenarios nos que se desenvolve o seu cartel. Haberá representacións na Fundación SGAE, no Teatro Principal, na Carpa da Alameda, en diversas rúas e prazas da cidade e nos centro socioculturais de nove barrios (Romaño, Conxo, Santa Marta, Ensanche, Fontiñas, Figueiras, Vite, Marantes e O Castiñeiriño).