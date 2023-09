LIBRO. A compositora e artista Chefa Alonso presenta esta tarde, a partir das 19.00 horas na libraría Numax, a nova edición ampliada do seu libro Improvisación libre. La composición en movimiento editado por Cántico, dentro da colección La hora de la estrella. A autora estará acompañada pola poeta Marina Oural. Neste libro a artista investiga as similitudes e diferenzas entre a improvisación e a composición escrita, recollendo a análise dos proxectos musicais e escénicos nos últimos 15 anos.

Continúa o ciclo Encontros americanos na Granell

CONFERENCIA. Marío Amorós impartirá a conferencia ‘A Unidade Popular chilena, 50 anos despois’ dentro do ciclo Encontros americanos na Granell. A cita, que ofrece unha ollada á historia chilena a partir das biografías de Salvador Allende e Víctor Jara, celebrarase ás 19.00 h. na sala 1 do museo da Fundación Eugenio Granell. Os Encontros, organizados polo Grupo de Historia de América (HistAmérica) da USC, e cofinanciados pola Vicerreitoría de Estudantes e Cultura a través da súa convocatoria de axudas de dinamización cultural, teñen como fin ofrecer un espazo aberto de diálogo, ideas, debate e reflexión arredor de América a través dun programa de conferencias mensuais que abordarán temas culturais, políticos, sociais, económicos ou de actualidade, de interese público e carácter divulgativo.

‘As mulleres que nos levaron á lúa’ no Pazo de Fonseca

EXPOSICIÓN. Esta mañá, a partir das 11.00 horas, inaugúrase a exposición ‘As mulleres que nos levaron á lúa’ no Claustro Alto do Colexio de Fonseca. A mostra presenta algunhas mulleres que como Annie Easley, Rita Rapp ou Frances Northcut foron claves no éxito da misión do Apollo XI e na posterior conquista do espazo. Poderá ser visitada ata o 27 de outubro en horario de luns a venres, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.

Arranca o festival Maré co concerto de Amancio Prada e a Real Filharmonía

MÚSICA. Desde hoxe e ata o domingo 24, o festival Maré encherá distintos espazos emblemáticos de Compostela de música, nun cartaz con numerosos artistas internacionais, moitos dos cales se presentan por vez primeira en Galicia. Amancio Prada e a Real Filharmonía de Galicia ofrecerán esta tarde o concerto especial de apertura do festival estreando a versión sinfónica dos Seis poemas galegos de Lorca. Será ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia.