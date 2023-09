Arredor dun cento de alumnos concentrouse este mércores diante da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais para manifestar o seu rechazo ante a volta ás aulas do profesor Luciano Méndez, que volve este curso tras estar apartado e suspendido durante casi tres anos por comentarios machistas a unha alumna con escote.

Non é esta unha situación illada, xa que o historial de Luciano comezaba no ano 2016 durante unha clase na que dixo que “o desconcentraban os ruidos dos bolis e o escote dunha alumna”. Así o contan nun comunicado Iria Nande e Laura Blanco, dúas membras do colectivo Erguer. Estudantes da Galiza, asociación estudiantil que foi a encargadada de convocar a protesta.

A devandita concentración persegue "facerlles entender tanto á USC como ás autoridades do ensino, que é inaceptable que un home coma este, que ten un historial bastante longo de actitudes misóxenas contra as alumnas e que ademais é un home violento" -facendo referencia a unha agresión a dous policías que protagonizou o profesor-, "volva ás aulas".

"Non é fácil para a USC"

A pesar de que o colectivo é "consciente" de que "a capacidade da USC para apartar a este home da docencia é limitada, non podemos ficar agardando a que outra alumna sexa increpada”, manifestan no comunicado.

Por esta mesma razón, esixen que a USC "se dote de mecanismos para apartar da docencia a persoas que manteñen e non retifican comentarios machistas deste calado", como é o caso de Luciano Méndez, que nunca "pediu perdón nin nunca mostrou ningún tipo de vontade de cambiar a súa actitude", reitera Iria Nande.

Explican que é un perigo para as alumnas da facultade que un home con este historial volva dar clases" e inciden en que "a universidade ten que ser un espazo seguro para as estudantes".

“É inaceptable que as alumnas asistan á facultade con medo, medo a estar soas na titoría cun profesor, medo a recibir comentarios pola ropa que levan, medo a asistir ás aulas”, comenta Laura Blanco durante a súa intervención.

Finalmente, rematan o comunicado manifestando que dende Erguer seguirán “buscando solucionar este problema” e inciden en que o alumnado estea atento ás redes sociais, nas que poderán estar “informados das novas que se produzan e de futuras respostas”.

"Paréceme unha vergonza"

Á manifestación acudiron tanto alumnos procedentes da Facultade de Económicas como doutras.

Este último é o caso dun par de alumnas procedentes da Facultade de Filoloxía Galega que se uniron á protesta xa que “con todos os comentarios que fixo e as faltas de respecto paréceme imposible que poida volver, sobre todo porque xa tivo este tipo de comportamentos con anterioridade”, manifesta unha delas.

“Paréceme unha vergonza”, sostén a súa compañeira que comenta que aínda que “a USC non vai escoitar, temos que facer ruído”.

Preto delas estaba outro grupo de alumnas, procedentes tamén da mesma Facultade que comparten a mesma opinión e engaden que non se sentirían "seguras" se tiveran a ese profesor nas clases.

Así o manifestan tamén dúas alumnas procedentes das Facultades de Psicoloxía e Filoloxía, Inés e Mencía, que ven "denigrante a volta do profesor". "É como que nos faltan ao respecto ao incorporalo", conta Mencía que ademais reitera "que é unha persoa que se ve que non se arrepinte".

Máis alá da concentración

Desde a asociación estudiantil galega están traballando para solucionar este tema á marxe da convocatoria desta tarde.

Así, o colectivo levará “estas peticións ao claustro universitario, que é o órgano propio para facer este tipo de reclamacións”. Así mesmo, están tendo “reunións co decanato da facultade e con membros da reitoría da USC”, explica Iria Nande.

Finalmente, tamén organizarán una asemblea aberta co obxectivo de "valorar como se desenvolve esta situación e posibles formas de actuar coas que as alumnas se sintan cómodas”.