A nova edición de Noites Alternas, organizada pola Concellería de Xuventude en colaboración coa Asociación Xuvenil Itaca, comeza este mércores. A concelleira María Rozas explicou onte na presentación do programa na que estivo acompañada por Chus Caramés e Sara Vieites, de Itaca, que o obxectivo desta proposta é “apostar polo ocio saudable, pero tamén xerar dinámicas participativas entre a xuventude de Santiago, con propostas que tamén fomentan a creatividade e o espírito crítico dos mozos e mozas”.

As Noites Alternas celebraranse en xoves e venres alternos, desde este mércores e ata o 1 de decembro, sempre en horario entre as oito da tarde e as doce da noite. As primeiras propostas, este mesmo xoves, serán un obradoiro de xoiaría e arte en resina a cargo de Marabillarte, na sede de Itaca; a obra de teatro Falta Esperanza, con Oísteis Teatro, no Centro Xove da Almáciga; e unha actividade para dar a coñecer o xogo da billarda, con Gundar da Pena no parque de Belvís. O venres, haberá un roteiro “pola Compostela máis rebelde”, guiado por Pablo Domínguez Loidi e que sairá da praza do Toural; un obradoiro de cociña con Tareixa Martínez no local sociocultural das Brañas de Andrés; e un obradoiro sobre autorretrato, con Verónica Ramilo, na sede de Itaca.