A biblioteca do Consello da Cultura Galega (CCG), no Pazo de Raxoi, acolleu na mañá de onte as actividades de celebración do centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos (SEG), que a pesar de que se vén festexando con diversas actividades durante todo o ano, reserva para o aniversario, o 12 de outubro, e as súas vésperas os principais eventos: o congreso Saber de nós e a andaina simbólica entre a Alameda compostelá e a carballeira de Ortoño (Ames), percorrido que realizaron un 12 de outubro de 1923 os universitarios impulsores do SEG.

No acto de presentación participaron representantes de todas as institucións implicadas nesta iniciativa: CCG, representado pola súa presidenta, Rosario Álvarez; a presidenta do Museo do Pobo Galego, Concha Losada; o secretario de Política Lingüística, Valentín García; o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes; a vicerreitora de Estudantes da USC, Pilar Murias; o alcalde de Ames, Blas García, e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Nas súas intervencións, todos eles coincidiron en resaltar a importancia da participación da cidadanía, tanto no congreso coma na andaina que se vai realizar o 12 de outubro. “Que realmente sexa a sociedade galega a que homenaxea aquela especie de milagre que se produciu hai agora cen anos”, foi o desexo de Rosario Álvarez, porque “aínda que visto dende agora se poida dicir que tivo pouca vida, en realidade tivo un carácter político que deixou unha longa pegada”.

Previo á realización desta “andaina simbólica”, o CCG organiza tamén o congreso Saber de nós: cen anos do Seminario de Estudos Galegos, os días 10 e 11 de outubro, no que se abordará a “madureza da concepción como nación europea e na reivindicación do galego como idioma culto e plenamente desenvolvido”.

Un congreso para o que se vai contar coa participación de expertos no SEG como Justo Beramendi, Pilar García Negro, Ramón Villares ou Aroura Marco, e que se vai desenvolver en catro sesións: o contexto histórico do SEG protagoniza unha delas, a traxectoria deste seminario centrará a segunda xornada, e a terceira e a cuarta abordarán as áreas de actividade do SEG que acadaron unha maior relevancia, como poden ser a etnografía, a arqueoloxía ou as belas artes, entre outras.

Canto á andaina, a presidenta do Museo do Pobo explicou que se realizará “o mesmo itinerario que realizaron os fundadores do Seminario de Estudos Galegos”, dende a Alameda compostelá até Ortoño, unha casa na que Rosalía de Castro pasou parte da súa nenez. Ademais de depositar flores, Concha Losada indicou que logo se celebrará na carballeira “un xantar popular, con música tradicional”. A presidente do museo destacou a colaboración das diversas institucións para a organización desta andaina, que contou coa colaboración da Xunta en canto aos elementos técnicos de son e o transporte para volver a Compostela, a colaboración da Universidade e dos concellos de Ames e Santiago, cuxos corpos de seguridade acompañarán e velarán polo benestar dos camiñantes. Segundo Losada, a andaina é asumible para calquera persoa sá, supón unha distancia de case 13 km que se realizan en arredor de tres horas. As inscricións poden facerse a través das web do CCG ou do Museo do Pobo.

“Concibimos isto como unha festa, unha romaría, unha celebración e, por tanto, algo que nos debera convocar e unir a todos arredor dunha sementeira porque somos fillos daquela xente que puxo as bases do que hoxe somos”, expresaba Víctor Freixanes, presidente da RAG.

Pilar Murias, vicerreitora da USC, subliñou pola súa parte “a coordinación e o traballo conxunto” entre institucións. “Propor actos abertos a toda a comunidade e uníndonos especialmente a esta andaina, símbolo de todo o traballo que cada unha das institucións fai por esa causa común que é celebrar o SEG, saber de nós, e a USC tiña que estar, como é evidente”, recalcou.