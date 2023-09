A Escola Nova... tamén entre nós (1921-2021) e As mulleres que nos levaron á lúa son os títulos das dúas novas mostras que se inauguraron onte no Claustro Alto do Colexio de Fonseca. Unhas exposicións que poderán visitarse ata o 27 de outubro, de luns a venres, entre as 11.00 e as 14.00 horas e de 17.00 a 20.30 horas. Na inauguración estiveron presentes a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias; a decana da Facultade de Ciencias da Educación, Mar Lorenzo; a investigadora do grupo SEPA-Interea, Belén Carballo; o profesor Antón Costa e a curadora da mostra Lucía Iglesias da Cunha.

A Escola Nova... tamén entre nós (1921-2021) pretende poñer de relevo o valor patrimonial e histórico do movemento pedagóxico internacional Nova Educación, desenvolvido durante as catro primeiras décadas do século XX, mediante iniciativas como a Liga Internacional da Educación Nova (LIEN). A mostra permite achegarse ás propostas e iniciativas deste movemento que marcou dende entón ata a actualidade o desenvolvemento da educación a escala internacional. Cunha ampla mostra bibliográfica e gráfica, artellada en sete seccións, búscaser un achegamento sensible a algúns dos textos, experiencias e imaxes relacionadas coa Nova Educación. As mostras ‘Constelatio’ e ‘Moxom’ abren un novo curso expositivo na USC En canto á mostra As mulleres que nos levaron á lúa, curada por Encina Calvo, o que se pretende é visibilizar modelos femininos a través da presentación da traxectorias de figuras como Annie Easley, Rita Rapp, ou Frances Northcut, entre moitas outras, claves no éxito da misión do Apollo XI e na posterior conquista do espazo. “Non podes ser o que non podes ver”, afirmou a vicerreitora Murias. “Sen ese equipo de persoas que estudaron, calcularon e comprobaron que todo funcionase á perfección, hoxe non estariamos falando da próxima misión á Lúa ou da conquista de Marte”, comentou a organización.