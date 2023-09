TEATRO. A Asociación Dramatúrxica Pico do Castro será esta tarde a protagonista dentro da XXIII edición do Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán. Os seus compoñentes presentarán hoxe, á partir das 19.00 horas no centro sociocultural de Santa Marta o espectáculo O Randiña. Trátase dunha obra que ten como protagonista a un vagabundo que se afana por que non se lle arrebate o único lugar que considera o seu fogar, o banco dunha praza ao aire libre. Este singular personaxe fará fronte á indiferenza, ao abuso e á marxinación por parte de todos aqueles transeúntes que pasan pola que para el é a súa casa. A dramaturxica Pico de Castro nace co fin de abrir as portas da arte teatral, levándoo a quen non ten a oportunidade de gozar del en diferentes concellos.

Grande Amore presenta hoxe na Malatesta ‘II’

CONCERTO. Nuno Pico acaba de lanzar II, o seu segundo disco, producido por Ernie Records, o seu traballo máis directo, con rock industrial, punk, black metal… Unha proposta capaz de abarcalo todo que, ademais, crece notablemente no directo polo feito de gozala con xente, en comunidade. A cita en Compostela será esta noite na sala Malatesta, a partir das 22.00 horas. Nuno Pico e Clara Redondo contarán con Meu Cariño e Andrea Piñeiro - @itasteyourflower-, que non perderán a festa.

Alba Garrido presenta libro en Couceiro

‘DE GALICIA A MAUTHAUSEN’. La librería Couceiro de Santiago alberga a las 19.30 horas la presentación del libro De Galicia a Mauthausen, escrito por Alba Garrido. Estará acompañando a la autora, Marcos Calveiro, director de Editorial Galaxia. Desde 1940, cerca de 9.300 personas españolas pasaron por las instalaciones de Mauthausen y otros campos de concentración del III Reich, entre ellas, 200 procedentes de Galicia.

Molimo ofrece un concierto en el Salón Teatro dentro del Festival Maré

MÚSICA. Será la gran protagonista de esta jornada en el Festival Maré, con el concierto del trío Molimo en el Salón Teatro, a partir de las 18.30 horas. Una hora después será el turno de Pol Batlle con Rita Payés en el Principal y concierto previo de Gloria Pavía y Dani Liñeira. A las 21.00 horas Don Letts dj set + Soom T & The Stone Monks actuarán en la Capitol. Además, se proyectará Rebel Dread + Q&A con Don Letts en Filosofía a las 18.00 horas.