Hay mitos de la música que se aíslan, otros hacen la compra en el súper de la esquina, Donovan (Don) Letts es una estrella cotidiana. Él enseñó a ahondar en el reggae (y su subgénero el dub) a The Clash, icónico grupo de la explosión punk de finales de los años 70 y los primeros años 80 en el Reino Unido, con quienes trabajó como responsable de varios vídeos y firmando un documental con premio Grammy, Westway to the World (2003), retrato de esa influyente banda. Nacido el 10 de enero de 1956 en Brixton, barrio de Londres que sirvió de llave a la migración que generó allí la comunidad británica afro-caribeña de los 50 y 60, Don Letts, de raíces jamaicanas, actúa hoy en Santiago (sala Capitol). Viene gracias al Festival Maré, que aviva la ciudad hasta el domingo. Abrirá la noche la escocesa Soom T & The Stone Monks (21 h.) con entradas a la venta desde 20 euros.

Don Letts suele iniciar sus sesiones con una palabra en alto que no precisa traducción pero sí mejor difusión: “Respect”. A sus 67 años, basta escuchar en Youtube su pinchada de hace meses en Querétaro, México, para saber que verle en Compostela es una oportunidad única de escuchar una selección de soul, reggae, dub y R&B... con sabor a gloria. Hablando de esa influyente banda británica que lideró el añorado Joe Strummer (1952 - 2002), otro de sus integrantes, Mick Jones, llamó a Letts en 1984 para fundar Big Audio Dynamite, grupo que servía un cóctel explosivo de pop, punk y reggae... Experto prescriptor de música de Jamaica, acaba de lanzar el álbum Outta Sync. Es el primer disco largo de este dj y productor, un señor normal de influencia extraordinaria. En ese trabajo colaboran Terry Hall (de los The Specials) y Wayne Coyne (parte The Flaming Lips) porque el pop rock le muestra máximo respeto. ¿Qué influencia cree que tiene el dub y el reggae, desde su nacimiento en los años 60, en la música actual? Muchos de los experimentos a nivel sonoro creados en los pequeños estudios de grabación de Jamaica en aquel entonces (Entre primeros y mediados años 60) son ahora parte del tejido de la música contemporánea y el énfasis que existe en el bajo, así lo demuestra. El rap y el dub son muy buenos ejemplos de la influencia del reggae dentro de la música actual. El rap y el dub son muy buenos ejemplos de la influencia del reggae dentro de la música actual ¿Cómo llegaron a sus manos los primeros discos de dub y reggae? He escuchado su sesión de Queretearo de hace unos meses y sonó Bob Marley en esa selección. El primer tema dub que escuché fue "Tackro", de Lee Scratch Perry (Editado en el año 1969). Era la cara B de un sencillo, y el siguiente tema que logró atrapar a mi imaginación fue "King Tubby Meets The Rockers Uptown," una canción que daba título al LP que hicieron Augustus Pablo y King Tubby. Esos dos temas y un álbum de Keith Hudson and Family Man titulado Pick A Dub (Lanzado en 1975), fueron la música que me convirtió en un discípulo del dub. ¿Cómo describiría la música que va a ofrecer en Santiago? Es una selección donde pongo el énfasis en emocionar al público. Mi presentación en la sesión que haré en Santiago refleja la historia y el legado de la música jamaicana y el gran regalo que ha dado esa isla del Caribe al mundo... ¡el bajo! ¿Qué sensación le gustaría dejar entre quienes acudan? Me gustaría que acabasen con los pies cansados. ¿Qué sabe de la música de Galicia y del resto de España? ¡Sólo conozco la música que Joe Strummer me puso en su día en un radiocasette! Tuve la suerte de pasar unas semanas con Joe Strummer en Andalucía, y después pasé algún tiempo en la casa-estudio que el músico y productor inglés Martin Glover, Youth, tiene en Granada (En las Albuñuelas, en pleno Valle de Lecrín). Creo que, a diferencia de otros grupos de su época, The Clash triunfaron porque ofrecían una combinación mágica de sonido, contenido y estilo Es inevitable citar a The Clash, entre 1976 y 1986, lograron eco mundial, ¿qué le pedían cuando trabajaba con ellos? ¡Éramos rebeldes con ideas afines y confiaron en mí para hacer mi trabajo! Creo que, a diferencia de otros grupos de su época, The Clash triunfaron porque ofrecían una combinación mágica de sonido, contenido y estilo. Además de todo eso, los Clash rezumaban actitud. ¿Con qué cantantes o grupos actuales le gustaría colaborar? Estoy feliz haciendo la música que me gusta y trabajando en Culture Clash Radio, mi programa en la emisora BBC 6Music, donde estoy desde ya hace 17 años. (Ese espacio semanal de dos horas que Don Letts hace en la emisora pública británica se puede escuchar en la web www.bbc.co.uk. Su última entrega online ofreció música de Prince, Paolo Baldini, Molly Burman y Dubxanne, ejemplos de su experto paladar.)