A concelleira do Partido Popular (PP), Yolanda Otero, pediu este venres explicacións ao goberno municipal sobre o retraso na licenza solicitada pola Consellaría de Política Social para implantar no concello un centro de coidados intermedios (UCIM), unha unidade inmediatamente inferior á de coidados intensivos (UCI), pero con mellor dotación que as demais áreas de hospitalización.

Segundo Yolanda Otero, hai máis dun ano que a Xunta solicitou esta licenza e “resulta inconcibible que desde o Concello de Santiago se poña en risco a execución desta unidade que suporía a posta en marcha do primeiro centro de carácter público de España para coidados intermedios”. A edil popular lamentou, ademais, que desde xuño de 2023, cando accedeu ao Concello o goberno do BNG, “a comunicación por parte da administración local se convertese en nula co perigo que supón polo axustado dos prazos para sacar este proxecto adiante”. Yolanda Otero criticou que “moito contratar un exército de asesores para axudalos a gobernar, pero á hora da verdade os asuntos non están saíndo adiante, sería triste que perdésemos a oportunidade de ter un centro referente a nivel nacional en coidados intermedios pola incapacidade do goberno do BNG”. Pendiente de propuesta de resolución de la asesoría jurídica Ante esta petición de explicaciones, el gobierno local ha remitido el cronograma de la solicitud de licencia, que se inició en el mandato pasado (11 de agosto de 2022) y que ahora, según este esquema del ejecutivo local, está pendiente del informe técnico jurídico de licencias urbanísticas. El encargo se hizo el 31 de agosto, después de que el 14 de julio la arquitecta municipal diese el visto bueno a la concesión de la licencia. El proceso se inició en agosto del 2022, cuando la Xunta envió --según explica el Ayuntamiento-- unos links de caducidad de 96 horas con la solicitud. El 28 de septiembre de 2022, bajo el mandato del socialista Xosé Sánchez Bugallo, se hace un requerimiento para que vuelvan a habilitar esos enlaces, que no se remiten por parte de la Xunta hasta el 13 de febrero. Así, el 3 de marzo se procede a una solicitud de documentación complementaria y, tras varios trámites, el 22 de junio de este año se entrega por completo. El 14 de julio se emite el informe por parte de la arquitecta y el 31 se encarga la propuesta de resolución a la asesoría jurídica.