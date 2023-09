Os días 20, 21 e 22 de outubro O Grove acolle unha nova edición do festival ‘Nos seus pés’, un evento de carácter solidario que este vindeiro sábado vai contar coa colaboración dos locais composteláns Escola Unitaria e Riquela Club, nunha xornada de recadación de fondos para o festival.

A Unitaria abre o programa solidario, ás 18 horas cunha proxección do documental 24 millas, de Asier García e Unax Blanco que retrata un rescate de personas refuxiadas no marco do proxecto MayDayTerráneo, de ProemAID, no ano 2017. Tres embarcacións que se encontraban a 24 millas e que levaban a 300 personas a bordo. Logo da sesiónterá lugar unha actuación doble do Coro Comunitario e, finalmente, os asistentes poderán gozar duns petiscos. O prezo desta actividade é a vontade desde os cinco ata os 20 euros, e tamén se poñerá á venda merchandising do festival.

No Riquela o evento será nocturno, a partir das 23 horas, cunha pinchada solidaria a cargo dos DJs Manu TF, Bluemouse e NANEIN DJ. A entrada será de balde.

O evento central de ‘Nos seus pés’ é o festival solidario que ten lugar cada ano no mes de outubro, dende o ano 2017. Neste 2023 a celebración terá lugar os días 20, 21 e 22, e contará coa presenza, entre outros de artistas como: Lucía Aldao, Treintañeras Cañeras, Michu da Rocha e Freshkiños.

Pero ‘Nos seus pés’ vai máis alá da música, como xa vimos, na Escola Unitaria proxectarase un documental, pero o pilar básico do festival é a gastronomía. O Grupo Nove de cociña leva colaborando co festival desde a súa fundación,co chef Javier Olleros (Culler de Pau) como un dos impulsores do proxecto. E por iso, todas e cada unha das edicións de ‘Nos seus pés’ arrancan cun tapeo solidario da man de algúns dos mellores chefs de Galicia.

Con actuacións e picoteo, sempre de balde, o obxectivo de ‘Nos seus pés’ é recadar cartos a través da cultura, mediante doazóns ou compra do seu propio merchandising, cuxa camiseta deste ano deseñou Diego Vites, que optou por ilustrar unha familia mariñeira do Grove. A misión do festival é a mesma dende a primeira edición, “visibilizar, educar e recadar fondos para dúas asociacións que traballan na primeira liña con persoas refuxiadas que tratan de chegar a Europa pola vía marítima (Project Elea e Proem Aid).

Desgrazadamente, de Project Elea cambiou, cando o goberno grego decidiu pechar o campo de refuxiados de Eleonas, onde a ONG traballaba. Polo que, a partir deste ano, todo o recadado no festival ‘Nos seus pés’ séguese a enviar a ProemAID, que continúa na súa labor de rescate de refuxiados.