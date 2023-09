Teresa Ferreiro y Libertad Suárez (a.k.a. Garrita) hablan con pasión, como corresponde a la gente que ama lo que hace. Si no fuera por ese reloj que no da tregua esta entrevista se hubiera prolongado hasta altas horas de la madrugada. Como las fiestas de electrónica que cada equinoccio y solsticio organizan como Sisters of Rave, un colectivo de mujeres DJ que salió de sus cabezas como los samples salen de sus platos. Hoy, 23 de septiembre, estarán pinchando en la Sala Malatesta desde las 23.50 para recibir el otoño junto a Ana (Hipnagógika), tercera ‘sor’ de esta hermandad, y las DJ Clara! y Dalila como invitadas.

Por ubicarnos. ¿Cómo, qué y quién sois las Sisters of Rave? ¿Cómo nació este colectivo de mujeres DJ?

Libertad: Pues se me ocurrió a finales de 2019. Estaba empezando a pinchar y me apetecía hacer algo colectivo. A Teresa la había visto pinchando, y a otra chica, Akazie, que estaba al principio. Me gustaba mucho lo que hacían y contacté. Luego Teresa propuso hablar con Ana. Entre medias llegó la pandemia y tuvimos que aplazarlo todo. La primera fiesta fue en octubre de 2021. Desde entonces, hemos hecho cuatro anuales.

Teresa: Nosotras promocionamos esas cuatro, pero si nos contratan para otros sitios, pues genial.

Hoy tenéis un nuevo ‘aquelarre’, como llaman a vuestras fiestas, en la Sala Malatesta. ¿Por qué habéis elegido como temática las muñecas Bratz?

Teresa: Pues fue una combinación de ideas. Por un lado, nos avisaron de que iban a salir los vídeos de la Boiler Room y me empecé a agobiar. Pensaba “a ver qué dicen de una fiesta sólo de tías”, porque a veces nada de lo que hacemos les parece suficientemente bueno, les molesta la discriminación positiva. Es como un club de “Techno Bros”. ¡Pues nosotras somos ‘TechnoBratz’! Por otro lado, nos flipan los visuales, pero no siempre podemos hacerlos como nos gustaría, así que buscamos alternativas y optamos por invitar a seguir una estética. En este caso, las Bratz, porque esa moda de los 2000 vuelve, la ropa, el maquillaje…

Vuestro último hito ha sido traer a Galicia la primera Boiler Room, el pasado 1 de julio, que titulasteis ‘Belisama’. Pinchasteis vosotras dos, Mounqup, Clara!, Violet y Cora Nóvoa. Los vídeos de la sesión suman más de 66.000 reproducciones. ¿Estáis contentas con el resultado? ¿Ya os paran por la calle?

Libertad: Ahora, con todo hecho, me causa infinita felicidad. Pero el proceso llevó tanto trabajo que no teníamos ni el espacio mental para valorar lo loco que era todo.

Teresa: Igual que Liber, no era consciente del todo. En la fiesta estaba muy arropada, con todos mis amigos, no lo sentí como algo externo a mi vida. Eso sí, cuando pasó volví a mi casa, me senté en una silla y casi me desmayo. Pero contenta y llena de orgullo.

Además, ‘Belisama’ no sólo va de promocionar a mujeres y personas no binarias en la electrónica, sino también de la descentralización de las industrias, y de las creativas en concreto. Estoy harta de una fuga de cerebros que me afecta directamente, porque el 90% de mis amigos están en Madrid. Creo que nuestra propuesta para Boiler ganó porque tiene una llamada de atención política. ¿Dónde están los fondos dirigidos aquí? ¡Cora Novoa es de Ourense! Pero está en Barcelona. Cuando aquí estaba el PSOE les presenté esta propuesta y les dije que me gustaría hacerla desde lo público, porque si no iba a tener que ir a una empresa privada. Y fue lo que pasó.

En vuestros eventos destaca mucho el ‘buen rollo’, hay muchísimas personas del colectivo LGBTIQ+ y hay cuidados. ¿Qué tienen el techno y la electrónica que se dan muy bien a estos espacios seguros?

Libertad: No creo que sea cosa del techno. Por ejemplo, unos amigos montan las Tumbala Party, que son de reggaeton, y pasa lo mismo. Es cuestión de la comunidad que creas: cuando la motivación es la pasión por la música, sea el estilo que sea, no andas por ahí molestando a otra gente.

Teresa: En cualquier fiesta pueden pasar cosas, pero sí creo que hay esa cultura más progresista en aquellas donde la gente va porque AMA la música.

Libertad: Yo nunca dejo de flipar con lo majísimo que es nuestro público. ¡Nos sobrepasa!

Cada vez hay más mujeres DJ, pero el camino no ha sido fácil. Además, vuestros referentes son territorios “periféricos”. ¿Habéis sufrido actitudes machistas o prejuicios por venir de lugares que no son ni Madrid ni Barcelona?

Teresa: Ambas son correctas, en mi caso. Pero me parece más importante que aumente la presencia de mujeres no tanto en los platos, si no en las organizaciones. El porcentaje de mujeres que “cortan el bacalao” es ínfimo.

Libertad: Yo también lo he notado. Tienes que esforzarte más, hacerlo un poco mejor siempre, sobre todo en el rol de promotora. El apunte positivo es que en un tiempo muy corto la diferencia empieza a ser abismal en todo, prueba de ello son las noticias de ahora mismo.

Teresa: Y cuanto más arriba vas, más cuesta entrar. Hay poca confianza en nuestro talento, miedo a que hagamos algo que les deje fuera. Ojalá no tuviera que existir este colectivo porque no hubiera ese desequilibrio.

En vuestra propuesta se nota que os tira la tierra. Teresa, tu set para la Boiler empezó con un tema de Mercedes Peón. ¿Por qué lo ‘tradi’ siempre vuelve?

Libertad: En nuestro caso, lo llevamos dentro, son nuestras raíces. Yo me siento súper vinculada a mi tierra, Asturias, es inevitable.

Teresa: Yo creo que vuelve como respuesta a la globalización y a la americanización. Lo ‘tradi’ viene a reivindicar la diversidad cultural. Volver a la raíz es casi un ejercicio de memoria histórica, algo que en España me parece también un acto político. Lo que hace Rodrigo Cuevas, por ejemplo, creo que en sus decisiones artísticas hay mucho activismo.

Decía vuestra ‘sor’ honorífica Cora Novoa en una entrevista en EL CORREO GALLEGO antes de la Boiler Room, que el apoyo institucional a la electrónica es una asignatura pendiente. ¿Qué le pediríais a las instituciones?

Teresa: Hay muchos clichés sobre a electrónica. La realidad es que, en mentalidad capitalista, mueve millones y estás ‘in’ o estás ‘out’. Si en lugar de Boiler fuera la Xunta la que llevara esta fiesta, cobrando entrada, relacionándose con patrocinadores, etc., pues revertiría a lo público. Hay que promover espacios donde la gente joven pueda juntarse, hacer fiestas, aprender a tocar un instrumento o a pinchar… porque si no, vas a tener a un montón de adolescentes en la calle ¿haciendo qué? Yo quiero recuperar lo público porque es mío, ¿sabes? Pero si me sale algo con una marca de alcohol tampoco estoy en posición de elegir, porque queremos ofrecer buenas condiciones a la gente que traemos. ¿Nos gustaría que la realidad fuese otra? Pues también.

Libertad: Yo estoy feliz en nuestro pequeño universo autogestionado. Pero bueno, estaría bien que no fuese tan complicado, si tuviésemos algún recurso más haríamos cosas bastante más guays. Yo a muerte con lo público, pero la realidad es que estamos tirando de marcas de alcohol y empresas así, que son quienes están dispuestos a ponen dinero para esto.

Para terminar con buen sabor de boca. ¿Cuál es ese momento como DJ que os hace soltar la ‘lagrimilla de felicidad’?

Teresa: Para mí, son los momentos justo después de una fiesta, cuando se acerca el equipo, gente del público y las otras DJ a abrazarte y tal… ¡Es que me emociono sólo de contarlo! Lo que me mueve es esa comunidad, el empoderamiento de sentir que estás haciendo algo que es más grande que tú.

Libertad: ¡Me pasa igual! Es una locura que estas conexiones brutales surjan alrededor de algo tan simple como una fiesta, algo tan sencillo como la música.