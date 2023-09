La comunidad de vecinos del número 2 de la Plaza de León en el barrio de Pontepedriña recibía el pasado 13 de septiembre la noticia de que no se les concedía una subvención para poder instalar el ascensor. En el bloque vive Fina González Vigo, de 88 años y con una minusvalía del 99%. Con problemas de movilidad y de visión y tras varias caídas en las escaleras, se aventura cuando tiene fuerzas a bajarlas para poder salir a la calle. Ha tenido que colocar un taburete en cada descansillo para sentarse un rato entre tramo y tramo. El Concello denegó la ayuda porque algunos de los pisos, en su día de protección oficial, aún pertenecen a la Xunta y ésta, asevera, tiene deudas con el Consistorio. El Instituto Galego de Vivenda y Solo (IGVS) negó ayer la mayor y acusó, por su parte, a Raxoi de moroso.

“No existen deudas del IGVS con el Concello de Santiago”, indica la Consellería de Vivenda tras ser consultada por EL CORREO GALLEGO. El sábado, a través de un comunicado, Raxoi aseguró que no pudo atender la petición de subvención por parte de la comunidad de vecinos porque la convocatoria no permitía que ningún propietario fuese moroso con la Administración municipal. Aseguró que el IGVS dejó sin pagar tasas de agua, saneamiento, depuración, basura y tasas de entrada de vehículos y reserva de aparcamiento de algunos inmuebles que posee en la ciudad, aunque no de los del número 2 de la Plaza de León que ahora necesita el ascensor. Raxoi indicó que en julio se puso en contacto con la Xunta para solicitar el pago y la Administración autonómica, tras recibir la notificación, sí abonó los recibos de IBI pendientes.

La versión de la Xunta es totalmente diferente. Afirma que es el Consistorio compostelano el que le debe casi 14.000 euros. Vivenda explica que “el pasado 8 de agosto el Concello de Santiago inició, de oficio, un procedimiento de compensación de deudas entre la administración municipal y el IGVS”. Según la documentación aportada por el Concello, prosigue, “el Gobierno local adeuda al organismo autonómico 17.935 euros y el IGVS tendría pendiente de pago 4.061,10 euros por lo que, en realidad, el Concello de Santiago deberá devolver al IGVS 13.847,70 euros”.

El Instituto asegura estar de acuerdo con el procedimiento de compensación de deudas ante administraciones, aunque pone algunos peros. “Técnicos del organismo autonómico están revisando los datos remitidos por el Concello y ya encontraron que algunos de los recibos que se les reclama están pagados, por lo que se procederá a exigir al Concello que descuente las cuantías correspondientes a esos recibos”, apunta la Consellería de Vivenda, de la que depende el IGVS.

El departamento que dirige la vicepresidenta primera de la Xunta, Ángeles Vázquez, también critica la convocatoria para las subvenciones a ascensor que ha sacado el Ayuntamiento de Santiago. Subraya que “ninguno de los recibos que el Concello comunica como pendientes de pago corresponden a viviendas localizadas en el edificio de la plaza de León”. En opinión de Vivenda, “resulta incomprensible, pues, que el Concello emplee el argumento de las deudas entre dos administraciones para denegar una ayuda a una comunidad de vecinos totalmente ajena a las mismas, más aún teniendo en cuenta que en este caso es el Concello de Santiago el que adeuda case 14.000 euros ao IGVS”.

La Xunta censura la rigidez de la convocatoria y asegura que “una simple multa de tráfico de un vecino” hace que se deniegue la ayuda a la totalidad del inmueble. “Es evidente que las bases de la ayuda de accesibilidad, convocada por el Concello en el marco del programa EDUSI, son excesivamente rigurosas por el prejuicio que pueden acarrear para los ciudadanos, tal y como se está viendo en este caso”, apunta Vivenda.

El pasado sábado, Raxoi explicaba que al tratarse de una ayuda en especie (se proporciona un proyecto de instalación de ascensor) “ningún beneficiario puede tener deudas con la Administración”. El artículo 16 de la convocatoria establece que, para que una solicitud pueda ser considerada apta, “todos los miembros de la comunidad de propietarios deberán estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Consellería de Facenda da Xunta de Galicia (ATRIGA) y Concello de Santiago. El Concello aseguró, además, que la alcaldesa Goretti Sanmartín llevará este tema a la reunión que mantendrá con el presidente de la Xunta el próximo lunes dos de octubre.

Los vecinos del imueble de la plaza de León no son los únicos afectados. El bloque de viviendas de la Avenidada de Castelao 9, otro de los polígnos que se construyeron como de protección oficial aunque ahora ya son libres, también se ha quedado sin subvención para el ascensor.