CINE O Cineclub Mazarelos da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago emite esta tarde a proxección en VOSE do filme A taste of honey (Un sabor a mel) (1961), dirixida por Tony Richardson. O pase, que forma parte do proxecto ‘Cultura en Mazarelos’ da Facultade, terá lugar no Salón de Actos do centro a partir das 18.00 horas con entrada de balde ata completar a capacidade da sala. A profesora da Facultade de Filoloxía, Laura Lojo, será a persoa encargada de presentar a sesión.

A pintora Silvia G.Armesto expón a paisaxe de Os Ancares en Creativas Galegas

MOSTRA Paisaxes e figuras é unha exposición da pintora Silvia G.Armesto onde se retrata a paisaxe como vía pictórica e humanista. Retrata Os Ancares como lugar emblemático para as súas orixes maternas, onde se plasman as sublimes paisaxes e aos seus camiñantes polas súas aldeas. Tamén o mar e a súa beleza, tanto o Mediterráneo como o Atlántico, que a autora define como “tan diferentes e potentes”. A mostra pode verse en Creativas Galegas.

Visita teatralizada con Josito Porto

PERFORMANCE A Igrexa da Universidade acolle ata o 10 de novembro a exposición Constelatio na que o pintor ‘Pitelos’ reúne máis dun cento de artistas do panorama creativo galego a través de retratos e esculturas. Ao longo do seu período expositivo , a mostra ofrecerá un amplo programa de visitas guiadas dramatizadas da man de artistas da contorna teatral galega. Hoxe, ás 19.30 h., o actor Josito Porto ofrecerá unha performance sobre Constelatio con entrada de balde.

Xogo de palabras na Biblioteca Ánxel Casal

ACTIVIDADE O ContoXogo: palabras que crean, un taller no que partindo de diferentes palabra se crea una historia conxunta, chega esta tarde á Biblioteca Ánxel Casal. Cada participante escollerá unhas tarxetas con nomes, espazos, obxectos, personaxes... e entre todas irase fiando a historia. Hai miles de posibilidades, desde vacas motorizadas que van de excursión a ver o mar, ata nenas que viaxan no tempo e descubren a historia en primeira persoa... Esta actividade, que forma parte do Plan Corresponsables, correrá a cargo de O Faiado de Nin e desenvolverase no salón de actos da biblioteca ás 18.30 h.. Poderán participar ata doce nenos e nenas de 6 a 12 anos. As persoas interesadas poden recoller a entrada no mostrador de información desde 30 minutos antes do comezo da actividade.