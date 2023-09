As reaccións da oposición municipal ao estudo presentado o luns pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, non se fixeron esperar. Mentres o Partido Socialista (PSOE) mostra o seu “total” apoio ao documento que a rexedora xa remitiu ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de cara á xuntanza que terán o vindeiro 2 de outubro, o Partido Popular (PP) aféalle unha vez máis a conduta á alcaldesa e denuncia a “unilateralidade” na presentación do estudo mentres lembra que hai un organismo que debe ser quen encargue tales documentos. “O consello da capitalidade”, explicaba a edil do PP María Baleato, que aúna as administracións local e autonómica, “é o órgano que ten que facer o estudo de valor dos custos”.

Baleato afirma na súa valoración que “a este goberno só lle interesa pedir cartos e facelo deslealmente, non vaia ser que outra cidade diga que quere ser capital sen cobrar nada”. A edil dos populares tamén lanzaba unha serie de preguntas ao goberno bipartito: “quen elaborou o estudo? E por que non vén asinado por ninguén?”. Santiago demándalle á Xunta 8,6 millóns de euros polo custo da capitalidade: agora recibe 2,9 Ás palabras de María Baleato que comentaba que “ao parecer encargóuselle á Universidade”, respondían dende o gabinete da Alcaldía aclarando que a realización do estudo correu a cargo da profesora de Economía da USC, María Cadaval, autora tamén do primeiro estudo xunto ao tamén economista, xa falecido, Luís Caramés. Na conclusión da súa denuncia, María Baleato, puntualizaba que “con estes temas non se pode xogar, primeiro foi o Apóstolo e agora a capitalidade, non se pode xogar”. Lonxe da reacción do PP, o Partido Socialista lembraba, en palabras do seu portavoz, Gonzalo Muíños, que o custo da capitalidade “é unha vella demanda e unha cuestión de xustiza con Santiago que se incremente a achega á Capitalidade como vimos reclamando durante os últimos anos”. Por iso, dende o grupo socialista explicitaron o “total apoio nesta reclama”. “En entendemos que os custos que ten que soportar a cidade por ser a capital de Galicia son moitos: en materia de seguridade, de limpeza ou servizos básicos, e a Xunta ten que, por fin, tomar conciencia de isto”, insistía Muíños. O edil socialista tamén remarcaba que dende o seu grupo “non sabemos se a Xunta chegará a eses oito millóns, pero calquera incremento será bo para a cidade e, tendo en conta, que levamos unha vixilia de máis dun mes para anunciar a reunión da alcaldesa con Rueda, seguro que sairán grandes cousas do cumio entre administracións”. Aludía así Gonzalo Muíños ás dúbidas da formación socialista en canto á recepción, por parte do goberno autonómico, da reclamación desta contía. Na presentación do estudo, o pasado luns, Goretti Sanmartín tamén puntualizaba a este respecto que “non imos pedir que se pase directamente á cifra de 8.634.310 euros pero si que si vaia corrixindo paulatinamente” e será unha das primeiras cuestións a falar na xuntanza do 2 de outubro co presidente Rueda.