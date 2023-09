O Concelleiro do Partido Popular, Borja Rubio, vén de instar o goberno do BNG a establecer unha liña de axudas destinada a facilitar a compra de libros de textos e materiais curriculares obrigatorios para todos os estudantes en etapas do ensino obrigatorio, complementado así as axudas xa proporcionadas pola Xunta de Galicia, tal e como fan xa noutros concellos da comunidade.

Nun esforzo por apoiar as familias compostelás e promover a igualdade de oportunidades na educación, o concelleiro popular propón a creación dun programa de axudas específico. Unhas axudas, indicou, que estarían destinadas a aliviar a carga financeira que supón a adquisición de libros de texto e materiais curriculares para as familias do estudantado santiagués. Así, esta medida contribuiría significativamente a asegurar que todas as nenas e nenos teñan acceso aos recursos educativos necesarios para o seu desenvolvemento académico. PSdeG y BNG reclaman recuperar la gratuidad de los libros de texto para el próximo curso En palabras de Rubio, “a educación é un piar fundamental no crecemento e o futuro dos nosos mozos, por iso cremos firmemente que ningunha familia debería sentirse desfavorecida ou limitada na súa capacidade para proporcionar aos seus fillos os materiais necesarios para ter éxito na escola”. Esta enmenda, que se levará a pleno este xoves, busca “facer de Santiago de Compostela un lugar de referencia onde a educación de calidade sexa accesible para todos, reafirmando ademais o compromiso do Partido Popular de Santiago coa educación e o benestar dos habitantes da nosa cidade”, destacou o edil popular.