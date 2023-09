Conmemorar o trixésimo aniversario da creación da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da USC e homenaxear o profesorado e persoal investigador que traballou no centro ao longo da súa historia é o obxectivo da mostra bibliográfica e a recompilación tamén bibliográfica coa produción científica do centro inagurada onte mesmo polo reitor Antonio López.

A exposición, situada na Sala de Descanso da Biblioteca ata finais do mes de decembro, recolle os libros máis prestados e unha escolla dos artigos máis relevantes publicados entre 1991 e 2021 polo persoal docente e investigador (PDI) pertencente, maioritariamente, ao Departamento de Ciencia Política e Socioloxía. Entre os exemplares expostos, inclúese o volume impreso “30 anos da Facultade de Políticas e Sociais: 1991-2021: recompilación bibliográfica”, unha edición especial elaborada polo persoal da Biblioteca Concepción Arenal que recolle a produción bibliográfica do PDI entre 1991 e 2021 e que tamén pode ser consultado no repositorio Minerva da USC.

Ademais do reitor, interviñeron no acto inaugural o decano da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais, Ramón Bouzas; a directora da Biblioteca Universitaria, Mabela Casal; o director da Biblioteca Concepción Arenal, José Rodríguez; o seu anterior director, Francisco Méndez; e a secretaria do Departamento de Ciencia Política e Socioloxía, Isabel Diz.

Para a elaboración da recompilación bibliográfica o persoal da biblioteca localizou os títulos que constan tanto no catálogo da institución, como no Portal da investigación da USC e nas principais bases de datos e buscadores científicos como é o caso de Dialnet, Web of Science, Scopus e Google Académico.

Nun segundo paso, procedeuse á eliminación das duplicidades mediante a ferramenta de xestión de referencias bibliográficas Refworks, e refundiuse nunha soa referencia bibliográfica as posibles variantes dun mesmo título, “obtendo como resultado unha exhaustiva cronoloxía de publicacións que, agardamos, resulte de utilidade para coñecer mellor a achega do PDI desta Facultade á sociedade”, explican dende a Biblioteca Concepción Arenal.