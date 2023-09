A inclusión da Universidade de Santiago un ano máis na clasificación en Times Higher Education, que a sitúa no chanzo 601-800 de entre un total de 2.673 institucións universitarias de 127 países, segue a tendencia de anos anteriores, o que segundo fontes da USC consultadas por este xornal “se atopa en consonancia coa idea de que mantemos un nivel estable de desempeño das nosas funcións, na docencia e na investigación”.

Trátase dunha clasificación internacional que nesta nova edición destaca o papel da USC no relativo á cooperación co tecido industrial, calidade da investigación ou proxección internacional, entre outros temas.

Algo que desde o punto de vista da Universidade compostelá “coincide cos nosos esforzos, por exemplo, en materia de transferencia recollidos na programación plurianual”, e lembra que “nos últimos anos, esta aposta supuxo un incremento notable dos contratos de investigación, patentes, acordos de transferencia e creación de start-up”.

As fontes consultadas valoran tamén “positivamente a nosa inclusión nos principais rankings internacionais como este de Times Higher Education”, e asegura que a “presenza nestas clasificacións é unha forma de comparar, unha foto fixa nun momento concreto, que podemos empregar como ferramenta para identificar tendencias, fortalezas e debilidades en momentos determinados”.

Nesta edición, a cooperación co tecido industrial no relativo á captación de fondos para transferencia, así como ás patentes, é o eido mellor valorado da USC de entre as cinco áreas que avalía o ranking elaborado pola Times Higher Education.

A clasificación tamén destaca a calidade investigadora da Universidade, así como a súa proxección internacional.

O listado está elaborado en base a dezaoito indicadores de rendemento estruturados en cinco áreas: docencia (29,5 por cento da valoración final), contorna investigadora (29%), calidade da investigación (30%), industria (4%) e proxección internacional (7,5%).

Para a obtención das cualificacións, THE realizou unha sondaxe de reputación académica con medio millón de respostas e analizou 134 millóns de citas procedentes de 16,5 millóns de artigos, recensións, comunicacións, libros e capítulos de libro. Os datos inclúen máis de 27.950 xornais con proceso de revisión por pares. Todas as publicacións estiveron indexadas entre os anos 2018 e 2022. As citas a estas publicacións analizadas abranguen o período 2018-2023.

A clasificación tamén toma en consideración a proporción de estudantado e persoal internacional de cada institución, así como as colaboracións internacionais.