En charla con EL CORREO en el Eurostars Gran Hotel Santiago donde no compartimos café (“Porque no lo sirven hasta las cuatro de la tarde”, aclara Guada Guerra, su agente de prensa), sí compartimos conversación sobre su proceso creativo. Escritora nacida en Compostela, se emociona al hablar de La sombra de la rosa igual que al pasear por su ciudad natal.

¿Qué encontró en la isla de Cortegada como fuente de escritura de cara a esta nueva novela?

Fui varias veces a Cortegada para ambientar la novela y... ¿Qué pasó? Que un periodista e historiador autor de varios libros sobre la zona, Manuel Villaronga, tuvo a bien contarme la historia de la isla. Me contó como fue donada a Alfonso XIII a primeros del siglo pasado con la promesa de que se iba a construir allí un palacio de verano que iba a repercutir economicamente en la zona generando beneficios, lo que en una época de mucha emigración hizo que se generase mucha ilusión ante el proyecto pero, años después, como bien se puede saber, no hay palacio, ni puente levadizo... Y desde esa trasfondo histórico, mi imaginación fue trabajando.

Dice trasfondo histórico, claro, porque esta novela es un thriller.

Yo no trabajo el género histórico. Hago mis pinitos, mis mezclas, difumino fronteras entre géneros, algo que además ahora se estila tanto... Y claro, mi imaginación se puso en modo efervescente y contemplé que, enfrente de Cortegada, en Carril está el mítico Gato Negro, el centro artístico y deportivo que era el ayuntamiento de Carril antes de integrarse en Vilagarcía, y eso me llevó a pensar en El Gato Negro, el cuento de Edgar Allan Poe, y en ese tipo de terror. Y ya empecé a pensar en autores malditos, en esa forma de sentir tan especial que tienen, esa hipersensibilidad para contemplar el mundo, para retratarlo con sus claroscuros y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, con su oscuridad. Así empecé a imaginar a mi autor maldito caminando por Cortegada y le añadí mucha ficción al imaginar su tormento. Y como este libro es un thriller, empieza muy fuerte, con el asesinato de una niña, un asesinato por el que paga este autor maldito que, insisto, es ficción pero está inspirado en muchos autores malditos, empezando por Baudelaire, Rimbaud y el marqués de Sade.

¿Dónde más sitúa la trama?

Toda la novela está ambientada en la zona de Arousa, Vilagarcía, Carril, Cortegada, Paderne, que es parte de Vilanova de Arousa... Y está ahí la Ruta da Pedra e da Auga porque me gusta siempre meter algunas localizaciones que me resultan especialmente envolventes.

"La inspiración me surge como chispas de luz que anoto en el momento. Voy con la Moleskine a todas partes y anoto, y a veces me grabo audios a mí misma y uso todos los recursos que hoy tenemos a nuestra disposición"

¿Ha cambiado su modus operandi a lo largo de estas tres novelas y esa cuarta que sabemos que tiene ya en mente latiendo a ratos?

A medida que voy escribiendo, a mi marido le doy a leer todo, me fío mucho de su criterio pero luego escribo desde el instinto lector que tengo. Mis estudios no tienen nada que ver con la Filología, y es cierto que he empezado más tarde a escribir de forma profesional lo que son novelas y escribo desde la intuición. Confecciono la novela desde la intuición del lector, midiendo tempos, siempre con un esquema previo. La inspiración me surge como chispas de luz que anoto en el momento. Voy con la Moleskine a todas partes y anoto, y a veces me grabo audios a mí misma y uso todos los recursos que hoy tenemos a nuestra disposición porque hay que aprovecharlos.

¿Es una autora dada a echar mano de temáticas cercanas a lo que está escribiendo en cada momento?

Sí, sobre todo a libros y también a alguna serie. De cara a trabajar en La sombra de la rosa, he leído los libros de Manuel Villaronga, que tiene perfectamente documentada la historia de Vilagarcía. He empezado por ahí, luego he estado leyendo a todos los malditos, comenzando por Las flores del mal, de Baudelaire, luego casi todo lo escrito por Rimbaud, los cuentos de Poe, las biografías sobre ellos... Y me ha venido muy bien, aunque no tenga mucho que ver, un libro de Rosa Montero llamado El peligro de estar cuerda, que habla de la forma de ser del artista, y que me ayudó en lo personal y también a seguir dando latidos a esta novela y a los autores malditos que aparecen. Me da mucha tranquilidad y mucha confianza estar rodeada de libros mientras estoy escribiendo.

¿Y la música tiene hueco en ese proceso creativo entre teclas, Moleskine en mano, esquemas, libros?

Por supuesto. Utilizo mucho la música. Trabajo con música porque me ayuda a conectarme con la parte más creativa y más sensible. Tengo una playlist con el nombre de cada novela. A diferencia de las otras novelas, La sombra de la rosa tiene tres voces narrativas y está escrita en primera persona: está la profesora de Literatura, el asesino en serie y el autor maldito, y escribí con música asociada a cada uno de los tres personajes de la novela. Creo que la música nos ayuda mucho a conectar con la parte del cerebro más emocional, a mí, al menos, me funciona así.

¿Cómo ve Santiago y el pulso que hoy genera el bum turístico?

Viviendo fuera (en Madrid) es verdad que tienes morriña pero más de lo que es Galicia al completo, pero, claro, cuando camino por Santiago me vienen a la cabeza recuerdos porque viví aquí hasta los 24 años. Vengo todo lo que puedo porque tengo a la familia y demás. Me gusta muchísimo la Zona Vieja, donde está mi rincón favorito, el café Literarios, al lado de la Casa de la Parra, que sale en la portada de mi primera novela, El silencio de las olas, que está ambientada en parte en Santiago. Respecto al bum turístico, entiendo que una ciudad tan bonita esté en el mapa de mucha gente, pero creo que hay que buscar el equilibrio y tienen que tener peso los vecinos, hay que escuchar a los vecinos de la Zona Vieja y buscar la convivencia porque creo que a lo mejor se nos está yendo un poco de las manos.