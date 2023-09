La tasa turística, la parcela del viejo Colegio Peleteiro y el futuro de las antiguas Escolas de Maxisterio centraron el debate del pleno municipal que se celebró este jueves en el Concello de Santiago. La Corporación aprobó con los votos a favor del BNG, CA y PSOE una moción presentada por los socialistas para impulsar la implantación de la tasa turística, una propuesta sobre la que el PP se abstuvo, apuntando al bipartito como “o goberno máis turismofóbico da historia de Santiago”.

El edil del PSdeG Sindo Guinarte defendió que el Consistorio debe conseguir que lo que se recaude con este impuesto no se destine, al menos en su totalidad, a la creación de un fondo para la promoción del turismo gestionado por la Xunta, y sostuvo que lo propio sería que lo administren los ayuntamientos.

“A menos que o PP estea nese bucle de contrapoñer o modelo de cidade á taxa turística, como se fosen cuestións que non poden ir paralelas”, dijo el socialista, antes de apuntar que el de la tasa turística “é un debate superado nos países da contorna que, ademais, gañou argumentos a favor nos últimos tempos co incremento do peso do turismo na cidade. Unha taxa turística non ten efecto disuasorio e contribúe a achegar recursos ás administracións públicas en aras da sustentabilidade”.

El portavoz del PP, Borja Verea, justificó su posicionamiento asegurando que “a implantación dunha taxa turística non solucionará ningún dos problemas do modelo turístico compostelán”, a la vez que criticó que el bipartito “culpabilice” a los turistas que visitan la ciudad: “Nós témolo claro, os visitantes non son culpables absolutamente de nada”.

Los populares indicaron que este gravamen “non solucionou ningún problema nas cidades nas que se implantou” y Verea insistió en que el gobierno local “está a tratar de converter o turista no novo inimigo do que hai que defenderse”. Al respecto, dijo que “nós témolo claro: os visitantes non son culpables absolutamente de nada, o único culpable é a ausencia de políticas de turismo”.

En este contexto, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, respondió que “non hai unha culpabilización do turismo, senón a necesidade de corresponsabilidade das persoas que visitan Santiago co aumento do gasto que xeran en ámbitos como o reforzo de seguridade, a limpeza ou a conservación do patrimonio, algo que pasa nos países da contorna sen problemas”.

La moción del PSOE pretende que el gobierno local inste a la Xunta a presentar antes de fin de año en el Parlamento un proyecto de ley para amparar la implantación de tasas turísticas en Galicia, con un texto que garantice la aplicación voluntaria por parte de los municipios. Además, se hace hincapié en la necesidad de que estos fondos recaudados sean cedidos como tributo a los ayuntamientos y que repercuta directamente en aquellos que decidan implantarlo. Un asunto que Sanmartín abordará el lunes en su reunión con el presidente Alfonso Rueda.

Por su parte, Míriam Louzao, concejala de Turismo, invitó a la Corporación a hacer un esfuerzo para conseguir “unha taxa que a estas alturas está máis que xustificada nunha cidade como Santiago” y que, aseguró, “é un clamor en diferentes sectores”.

Sin explicaciones

Sobre la operación Peleteiro, tanto el PP como el PSO Eacusaron al gobierno local de una “falta de transparencia absoluta”. La edil socialista Mercedes Rosón cargó contra el bipartito por no haber dado explicaciones de la reunión que mantuvo recientemente con la propietaria de la parcela. Aseguró que se le cayó el alma a los pies cuando se enteró de que la Sareb había presentado una solicitud de licencia para ejecutar en la finca el proyecto original que contempla el PXOM, después de que durante la pasada legislatura no fuese aprobada la propuesta de Bugallo.

Rosón detalló que “o actual proxecto contempla unha superficie edificable de 23.823 metros cadrados, fronte aos 19.900 da proposta dos socialistas: unha diferenza de case catro mil metros cadrados menos”. También apuntó que “a superficie residencial é de tan só 5.566 metros cadrados, fronte aos 15.500 da proposta dos socialistas; e desaparece a praza pública que contemplaba dito proxecto por unha especie de canellón que nin cumpre co desexo da veciñanza da rúa da República de Arxentina”.

Como respuesta, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, aseguró que el ejecutivo está realizando “un esforzo” para desbloquear la operación Peleteiro, si bien, al igual que la alcaldesa este miércoles, hizo un llamamiento a la prudencia y a la “discreción” mientras se llevan a cabo las negociaciones con la propiedad. No obstante, adelantó que en las próximas semanas se informará con detalle de los avances a los grupos de la oposición y a los ciudadanos.

El pleno también dio luz verde a la suspensión previa de los actos sujetos a licencia y comunicación previa en la parcela catastral ocupada por las antiguas Escolas de Maxisterio. Se trata del primer paso para llevar a cabo la modificación de las determinaciones urbanísticas que se aplican actualmente en este ámbito, “co fin de protexer o valor arquitectónico e ambiental do edificio e de reconsiderar os usos previstos polo planeamento vixente”, señaló el concejal de Urbanismo en la sesión.

De esta manera se limitará la solicitud de licencias de edificación, parcelación y derribo; las obras de nueva edificación y de reforma o los cambios de uso, hasta que se lleve a cabo todo el proceso de tramitación de la nueva regulación que garantice la protección de esta parcela.

El concejal del Partido Popular José Antonio Constenla denunció “a rixidez de usos que emprega o goberno local, que enche de cadáveres urbanísticos a cidade”. “Esperamos que estes edificios non se convertan no Hospital de Galeras ou no Cine Yago, reféns de usos que imposibilitan o seu desenvolvemento”.