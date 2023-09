Tras la charla de ayer en el auditorio del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Pedro de Llano Neira, con el director del museo, Santiago Olmo, y el posterior espectáculo de danza vertical de la compañía Delrevés titulado Finale, en los actos que conmemoran el 30 aniversario del CGAC, la noche de hoy está dedicada a varios conciertos. A las 21 h., en el exterior del CGAC, con acceso libre y gratuito actúa Faia, cantante afincada en Compostela ligada al universo folk e integrante del grupo Devacas. A las 22 h. llega Malandrómeda, músico de rap y técnico de sonido compostelano. Y cierra la jornada a las 23 h. el grupo Jungle by Night, integrado por siete neerlandeses con un séptimo disco de estudio llamado Algorythm, un álbum de música electrónica.

Actividades de Estalmat-Galicia

Ás 11.00 horas deste sábado a Aula Magna da Facultade de Matemáticas acolle a inauguración do curso 2023-24 do Proxecto Estalmat-Galicia, que ten como obxectivo o estímulo do talento matemático. A promoción número dezaseis está integrada por nove alumnas e 16 alumnos de 12 e 13 anos. As actividades de primeiro serán todas presenciais e terán lugar neste centro da USC nas mañás de 20 sábados. A apertura, vai presidida polo reitor da USC, Antonio López.

Folk con Brúa en San Martín Pinario

El espacio culturalde San Martín Pinario alberga este sábado (20.30 h.) un concierto de Brúa, quinteto de alma folk. Tras actuar en ese mismo recinto en 2019 y 2021, esta banda compostelana vuelve en formación de quinteto para actuar en el claustro. Las entradas se pueden reservar en la taquilla del recinto, el teléfono 881607003 o el email reservas@espacioculturalsmpinario.com.En el vídeo del tema titulado Corridinhos colaboran al baile Mercedes Prieto y Sergio Cobos.

Concierto de Tato y Espiño en O Cum

El dúo compostelano Tato y Espiño ofrecen este sábado un concierto en el rock café O Cum, local de Santiago situado en la Rúa Fonte de Santo Antonio nº 17, bajo. Es una cita con entrada libre, a las 21 horas. Ya a medianoche, Alfonso Espiño, parte de esa pareja, hará una sesión de dj dando muestra de su conocimiento de la escena pop desde los años 60. Este local ha recibido en las últimas semanas a músicos como Jorge Álvarez.