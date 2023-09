Con el inicio del curso universitario es habitual que se intensifique la actividad en las noches de movida compostelana. Un síntoma de que los estudiantes han vuelto y no solo con ganas de formarse en la USC sino también de pasárselo bien. El problema surge cuando la fiesta se va de madre y afecta a la convivencia con los vecinos u otras personas que disfrutan de la capital gallega. El parte de incidencias que hizo público ayer el Concello de Santiago recoge que la Policía Local recibió la madrugada de ayer hasta 17 llamadas de ciudadanos denunciando ruidos que impedían el descanso en sus comunidades de vecinos. Es evidente que con los universitarios también han vuelto los clásicos guatequetes hasta altas horas de la madrugada en pisos de barrios como el Ensanche o la zona monumental.

Los agentes de la Policía Local llegaron a desactivar este viernes hasta diez jolgorios, según se recoge en el parte. Se trata de fiestas que seguían en activo en el momento en que los efectivos policiales llegaron a la vivienda tras recibir la llamada de otros vecinos denunciando la situación. La multa por hacer fiestas en pisos generando ruidos que perturben el descanso de los demás vecinos pueden alcanzar hasta 750 euros en Santiago. Lo cierto es que la madrugada de ayer, en el marco del tercer jueves de marcha universitaria de este curso, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad registraron un turno con más actividad de la habitual.

La fiesta no solo se celebró en los pisos, sino que en toda la ciudad, principalmente en las zonas nueva e histórica, se observó un notable movimiento de personas disfrutando del ocio nocturno. La Policía Local sancionó a cuatro personas por consumo de alcohol en la vía pública, una práctica que esta prohibida en Santiago por ordenanza municipal. Hacer botellón en la calle en la capital gallega está castigado con sanciones económicas que oscilan entre 100 y 750 euros. Además, durante la noche de fiesta de este jueves también fueron propuestas para multa por orinar en la calle otras cuatro personas, que se enfrentan a sanciones de hasta 750 euros.

Otra de las infracciones que en los últimos tiempos son habituales en las noches de movida en Compostela es la relacionada con faltas de respeto a la autoridad policial. La madrugada de ayer fue denunciada una persona por increpar a los agentes de la Policía Local. La ley 4/15 de Protección de la Seguridad Ciudadana señala como infracciones leves las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Conllevan una multa que va de 100 a 600 euros, según el texto legislativo.

Desde el Concello recomiendan a los jóvenes “que acudan ás charlas que presentamos esta semana da Policía Local, onde explican moi ben a normativa e as consecuencias de incumprila, como que non se pode facer ruído desde as 22.00 horas e que se poden enfrontar a multas importantes se alteran a convivencia”.

Por otro lado, la Policía Local también tuvo que acudir la madrugada de este viernes, al filo de las 05.10 horas, a la carballeira de San Lourenzo, donde se produjo un accidente por la salida de vía de un turismo, que colisionó contra un muro de propiedad privada. Todos los ocupantes se dieron a la fuga tras el siniestro.

Once agentes y la fiscala de Medio Ambiente de Galicia serán condecorados el lunes por la Comisaría de Santiago

Once agentes, seis del Cuerpo Nacional de Policía y cinco de la Policía Autonómica de Galicia, serán condecoradorados el lunes con la Medalla al Mérito Policial en el marco de la celbración del Día del Policía 2023. Además, la Comisaría de Santiago también premiará en esta ocasión el trabajo de la fiscal de Medio Ambiente de Galicia, María del Carmen Eiró Bouza. Entre los agentes que recibirán la Medalla al Mérito se encuentra el inspector César Ramos, secretario de la Comisaría de Santiago, quien recibe este reconocimiento por su dilatada trayectoria profesional y compromiso con el Cuerpo.

También será premiado con esta distinción el agente David Rodríguez, que evitó que se desangrara un menor de 14 años que resultó herido grave en la tarde del pasado 18 de mayo al ser apuñalado en la parte posterior del muslo en la Alameda de Santiago, en el transcurso de las fiestas de la Ascensión. El agente de la Policía Nacional taponó la herida de arma blanca con el puño y mantuvo la compresión durante más de tres minutos hasta que llegaron los servicios médicos. Su actuación evitó que el menor se desangrara.

El Día de la Policía que se celebra el lunes arrancará a las 11.40 horas con una recepción de autoridades en la plaza de la Inmaculada, frente a la Catedral de Santiago. Minutos después, a las doce del mediodía, los asistentes participarán en la Misa del Peregrino en la basílica jacobea, para luego desplazarse al Auditorio de Galicia, donde tendrá lugar el evento institucional, al filo de las 13.30 horas.

En el acto participará la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, así como el vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo; y la subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas López. También asistirán el jefe provicial del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña, el comisario principal, Fernando Javier Martínez Marty. Los comisarios jefes de la Comisaría de Santiago y la Policía Autonómica en la capital gallega ofrecerán un discurso de bienvenida a los asistentes.