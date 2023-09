Entre la programación del festival Curtocircuíto, apuesta de cine valiente que alberga Santiago del martes 3 de octubre al domingo 8, sobresale la visita de Niño de Elche (Francisco Contreras Molina; Elche, 1985). Este barbado cantaor alérgico a etiquetas, que igual colabora con Los Planetas que C Tangana, ofrece el próximo sábado en el Teatro Principal un espectáculo donde canta al cine mudo (22.30 h.; entradas a 14 euros; antes, a las 18 h., dará una charla con Ramón Andrés, con entrada libre). Pone banda sonora a Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel, y a La coquille et le clergyman (1928), de la francesa Germaine Dulac. Antes de viajar a Compostela, donde ya estuvo en citas previas como el festival de poesía Alguén que respira!, el cantaor levantino responde a unas preguntas de EL CORREO GALLEGO.

¿Qué apuesta escénica trae a Santiago? En el trailer le vemos igual soltando loops que generando percusiones con elementos naturales...

La propuesta se titula Niño de Elche canta el cine mudo. Con Miguel Álvarez-Fernández, Emilio Pascual Valtueña, la concha, un andaluz, el perro y un sacerdote. Se podría decir que es una especie de cine-concierto performativo en el cual la intención central es acompañar el visionado de dos míticas películas de la historia del cine surrealista, Un perro andaluz, de Luis Buñuel y La Coquille et le Clergyman, de Dulac. Es una propuesta guionizada pero entendiendo el guión como una partitura sensible a ser modificada en cualquier momento ya que la improvisación es parte de la forma de abordar la gran mayoría de mis trabajos.

¿Qué aspectos de Buñuel y Dulac le atrajeron al implicarse en esta producción de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) con la participación de Filmoteca Española?

Había diferentes cuestiones que nos atraían mucho de estas joyas fílmicas tan referenciales en la historia del arte cinematográfico. Unos primeros ejemplos serían los contextos históricos en el que están enmarcadas y situadas, sus particulares guiones, la poética de sus personajes o las temáticas que ahí se tratan como la perversión sexual, el erotismo o la violencia, entre otros intereses.

¿Qué le atrae del surrealismo?

Las licencias de libertad, tanto en lo estético como en lo discursivo.

¿Conoce a Eugenio F. Granell, maestro del surrealismo con Fundación en Santiago?

Conozco su nombre pero también reconozco que no he profundizado ni me he interesado lo suficiente por su obra.

Santiago es una ciudad' planetera' pero incluso aquí creo que el proyecto Fuerza Nueva, donde colabora con Los Planetas, suma menos eco del previsto, ¿cómo lo valora?

No tengo conocimiento alguno del eco o no eco que haya podido tener el proyecto de Fuerza Nueva en Santiago o en Galicia en general. Las particularidades sociológicas para la aceptación de un proyecto u otro son tan paradójicas, contradictorias y caprichosas por parte de los públicos y gestores culturales que es algo que no entra en el prisma de análisis a tratar cuando produzco un trabajo artístico.

¿Cómo le explico a mi madre, ya jubilada, Loli, fan del flamenco, que un cantaor inquieto como usted se define como... ‘exflamenco’? A ella el gusta Tú me dejaste de querer, tema de C Tangana donde colaboran usted y La Húngara ¿Esperaba que esa canción fuese a ser un hit tan transversal? Suma 191 millones de visualizaciones en Youtube.

No gaste muchas energías en explicárselo y busque el momento idóneo para ponerle la música que hago bajo una sonrisa y sobre todo, dele tiempo, no le pregunte al instante sobre lo que piensa o siente, todos los cambios llevan implícitos el germen del trauma y el asombro. No entra dentro de mis expectativas que algo de lo que haga pueda ser tildado de hit, colabore con quien colabore. nozco su nombre pero reconozco que no estético como en lo discursivo.

¿Qué otros proyectos encara?

Sigo sumergido en las presentaciones de mi último disco, "Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte," mis colaboraciones con Israel Galván, Rocío Molina o Refree continúan programándose, así como continúo desarrollando la tercera temporada del programa radiofónico titulado "eXtrañas heterodoXias" todos los sábados por la tarde en Radio 3. Y un nuevo libro verá la luz en el año 2025, así como algunos proyectos más relacionados con las artes escénicas como el teatro, la danza o la performance.