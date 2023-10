Después de dos meses de decrecimiento, el Camino de Santiago ha vuelto a remontar en septiembre. Las cifras confirman que la Ruta Jacobea avanza por la vía de la desestacionalización, promovida principalmente por el público extranjero, que ya evita las multitudes que habitualmente se generan en julio y agosto, coincidiendo con el principal periodo vacacional. El mes que despedimos este sábado contabilizó un 5% más de peregrinos con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos ofrecidos por la Catedral. En total, recibieron la compostela en la Oficina de Carretas 66.086 personas, de las que el 59 por ciento (38.071) procedían de otros países. El 41% restante, unos 27.287, eran ciudadanos españoles.

Cabe recordar que el Camino venía apuntando resultados negativos en los dos últimos meses, julio y agoto, en relación con el Año Santo, con un predominio, además, de caminantes nacionales y una notable bajada de los internacionales. Pese a la leve subida de septiembre, lo cierto es que el último trimestre, tercero de este ejercicio, deja un balance negativo con respecto al jubileo. Entre julio y septiembre se ha contabilizado un descenso de peregrinos del 8%. En este periodo llegaron a la meta del Camino 198.510 frente a los 219.443 que lo hicieron en el mismo intervalo de tiempo en 2022. Además, la notable presencia de extranjeros que se pudo percibir en los dos primeros trimestres del ejercicio se suavizó, imponiéndose la presencia de nacionales, que entre julio y septiembre representaron el 54% del público, frente a un 46% de foráneos.

No obstante, pese al estancamiento de estos últimos meses la suma de lo que va de año todavía es positiva. El Camino creció entre enero y septiembre un 2% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se celebró el jubileo compostelano. Hasta este momento, en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino de Carretas se han entregado 376.118 compostelas, seis mil más que en el mismo periodo de 2022, si bien este aumento se debe a las buenas cifras que el Camino anotó en los primeros meses de este ejercicio.

Mientras que los cinco primeros meses del año en su conjunto fueron muy buenos, en junio se empezó a percibir un estancamiento en los datos en el Centro Internacional de Acogida, al menos con respecto al bienio jacobeo. En el sexto mes de 2023 alcanzaron la meta del Camino 59.180 peregrinos, solo un 2% más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Pero en julio se confirmó la tendencia a la baja, puesto que se detectó la primera bajada de cifras en mucho tiempo: ese mes abrazaron el santo 59.180 caminantes, un 9% menos que en el jubileo.

Llama poderosamente la atención que en julio y agosto también cambió la tendencia en cuanto a la nacionalidad de los peregrinos. Se desplomó el predominio de extranjeros del primer semestre: el 62% de los que llegaron en junio procedía de otros países, mientras que este porcentaje se redujo hasta el 52% (julio), diez puntos menos, en solo un mes. En agosto, los caminantes de otras nacionalidades tan solo representaron el 37% del total que llegó.

Procedencia por países

En septiembre remontó la presencia de internacionales y lo hizo en gran medida por la alta afluencia de peregrinos estadounidenses. En el noveno mes del año llegaron a la meta del Camino 5.422 norteamericanos (8,30% del total), lo que posiciona a Estados Unidos como el segundo país, después de España (41%) con mayor presencia en la Ruta Jacobea. Le siguen los italianos (4.207; 6,44%), los alemanes (3.776; 5,78) y los portugueses, que sumaron 2.264, un 3,47%. En el balance de lo que va de año, Italia (25.362; 6,85%) se sitúa en segunda posición, tras España (172.885; 46,67%), y le siguen Estados Unidos (24.944; 6,73), en tercer puesto; y Alemania (20.345), en cuarto. No cabe duda de que en Estados Unidos el Camino se ha convertido en un fenómeno imparable, en gran medida por la huella que dejó en el país norteamericano la película The Way y también por la actividad que desarrollan las numerosas asociaciones de amigos del Camino que hay repartidas por todo el país. De hecho, el año pasado, durante el jubileo, fue el segundo país extranjero –tras Italia– que más caminantes, con casi 26.000, aportó al balance anual que elabora la Oficina de Acogida al Peregrino, situada en Carretas y gestionada por la Catedral.

Pese a los datos más recientes, la proyección a nivel mundial que ha adquirido el Camino es imparable y las estadísticas ponen de manifiesto su impresionante crecimiento. Pulveriza récords en cada comparativa y en 2022 firmó un nuevo ejercicio para la historia: 437.507 peregrinos. De esta forma, se batía la marca de 2019, el último año previo al covid, con un balance total de 347.559 compostelas. La estadística muestra, además, su enorme impacto a nivel mundial, y viajeros de cualquier parte del globo (nada menos que 180 países) se pasean cada día por la capital gallega, lo cual refleja la universalidad de la Ruta Jacobea.

En cuanto a itinerarios, en lo que va de año el Francés sigue siendo el más concurrido (49,4%), seguido por el Portugués, con un 20,25%.