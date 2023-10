Casi treinta años podría decirse que no es nada. Y Mercedes Salmonte lleva desde 1993 siendo asesora jurídica de la Federación Gallega de Baloncesto; por eso, ahora con la distancia del tiempo, recuerda con cariño muchas de las vivencias, desde el contacto directo con ídolos como Pau Gasol, Fernando o Antonio Martín, o Drazen Petrovich, hasta el retumbar del suelo por las fuertes pisadas de los jugadores. Era la época del baloncesto elegante que contrastaba con el fútbol.

“Tan pequeñita y rodeada de gigantes”, asegura. Es así como agradece a todos los que han estado en su camino, destacando el papel que tuvo en su vida el primer presidente de la federación, Francisco García, y Vicente Sanchís, el árbitro internacional que la hizo introducirse en el mundo al que dedicaría media vida: el baloncesto.

Margarita Ledo se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Luis Porteiro Garea

Margarita Ledo fue la primera decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, posicionada como el centro donde más clases se imparten en gallego: por encima del 90%. Por esto y por “o compromiso incuestionable” de su carrera con la lengua gallega, decidieron otorgarle el viernes en la Facultad de Historia el Premio Luis Porteiro Garea, siendo ella la primera mujer que lo recibe.

En la mesa se podían reconocer al presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el rector de la USC, Antonio López; la secretaria general de la universidad, Dulce María García y el director del Servizo de Normalización Lingüística, Manuel Núñez Singala. Además, entre el público no solo se distinguían a algunas de sus compañeras de profesión, como Soliña Barreiro, sino también a personas reconocidas en el ámbito cultural como la escritora Marilar Aleixandre.

Durante su discurso de agradecimiento, Margarita Ledo señaló: “Digo sempre que a lingua foi o modo punky de me rebelar nos anos de estudante de xornalismo en Barcelona, con 1969 en diante, co que tiña máis a man: escribir poemas, para facelo en galego”.

Una presentación multitudinaria por Poder non é querer

La biblioteca del IES Xelmírez acogió el jueves la presentación del libro de Noela Rivas Cantelar, Poder non é querer. Se inició el acto con dos alumnos del centro, que pusieron la música en directo y dieron entrada a la presentación. En la mesa, la autora estuvo acompañada por Marcos Calveiro, director de Editorial Galaxia; Manuel Portas, escritor y Dolores Vilavedra, doncente, crítica literaria y quien fue profesora de la escritora. Durante una hora se habló de esta nueva novela “de adolescentes de verdad”. Según señaló Manuel Portas en el acto, “o mundo, as personaxes protagonistas, os seus problemas, os seus intereses, o amor, a trama e o ambiente en que se desenvolve respiran mocidade por toda parte. Mais, que sexa protagonizada por unha alumna de instituto, non lle quita á historia o seu punto de seriedade e trascendencia”.

Asombra el uso de tres planos temporales distintos, una técnica impecable y el estilo directo por parte de una escritora de tan solo 21 años. Esto ha hecho que, según señaló Marcos Calveiro, durante la presentación la biblioteca del centro estuviera llena de gente: “Había máis de 50 persoas, algo que non é nada habitual neste tipo de actos”.

El Pazo de Raxoi recibe a alumnos de república dominicana

El máster de Diseño Arquitectónico ofertado por la Universidad de A Coruña reúne cada año a varios alumnos de República Dominicana debido a las relaciones de la universidad gallega con la Pontificia Universidad de este país. Este miércoles fueron recibidos en el Pazo de Raxoi por el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, y guiados por el arquitecto y profesor compostelano Pablo Costa.

Con esta iniciativa buscan recordar los vínculos que existen entre dos países tan alejados que tienen tan presente a Santiago Apóstol. Hay que tener en cuenta que, al igual que la capital gallega, la segunda ciudad más grande de República Dominicana es Santiago de los Caballeros, ambas con sus catedrales con la misma advocación.