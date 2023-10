Faino dende o ano 2021 como vicedirectora dun centro que o pasado 11 de setembro puxo en marcha unha especialidade única en Galicia, un itinerario en Xoiaría e Complementos que acaba de incorporar no Grao en Ensinanzas Artísticas Superiores en Deseño de Produto e co que só pode rivalizar en toda España un centro de Valencia.

Santiago é unha cidade que conta cunha gran tradición en deseño artesanal de xoias de ouro, prata e acibeche. Unha tradición que era hereditaria. Vén este curso de especialización a cubrir ese baleiro ou trátase dunha evolución que busca potenciar a tradición no deseño?

Dende hai máis de 25 anos, froito desa tradición, implantouse na Mestre Mateo a formación da familia profesional de xoiaría e, dende a súa implantación, está funcionando o Ciclo Superior de Xoiaría Artística, pero o itinerario de Xoiaría e Complementos do grao en ensinanzas artísticas superiores en Deseño de Produto vén ser unha ampliación acorde aos novos tempos e novas tecnoloxías cunha maior dedicación á formación en deseño sen renunciar á práctica no taller.

Cal é o obxectivo do centro?

O obxectivo xeral é dar ao alumnado as ferramentas necesarias para adquirir a súa propia linguaxe plástica e despois aplicala nos seus deseños.

Ocupáronse todas as prazas. Parece que hai interese.

Si. Hai interese. De feito, moita xente quedou fóra.

Cal é o perfil dos alumnos?

O alumnado vén de diversos puntos da comunidade aínda que a meirande parte son de aquí, de Santiago. A maioría proceden do bacharelato artístico cunha inclinación ao deseño en xeral, pero tamén hai estudantes procedentes doutras titulacións. Algúns incorpóranse logo de ter realizado o Ciclo Superior de Xoiaría Artística porque queren ampliar a súa formación con este grao e hai quen procede doutras especialidades do Grao en Deseño, como por exemplo o Deseño de Moda.

Trátase dun curso único en Galicia que poñen en marcha nun momento no que estamos a observar como algúns negocios de artesáns baixan as súas persianas no casco histórico e moitos trasládanse á zona nova debido principalmente a que os turistas deixaron de comprar este tipo de pezas de artesanía feitas con ouro, prata ou acibeche por souvenirs máis baratos. ¿Cómo se pode competir contra este tipo de establecementos e volver chamar a atención dos turistas?

Dende logo non o que estamos a facer. Temos que potenciar o turismo de calidade. Non podemos pretender que un peregrino que vén coa mochila ás costas invista máis nunha peza exclusiva de deseño do que gasta en comida e aloxamento. Habería que avaliar todas as causas. Temos moitos exemplos noutras cidades turísticas, pero temos que pensar que a explosión do turismo en Santiago de Compostela xurdiu co Xacobeo 93 e a tradición xoieira na cidade é moi anterior ao século XX. Si que é certo que o turismo move moito en Santiago, pero non é a principal vía de ingresos do sector e, precisamente, unha formación máis ampla en deseño como a que poñemos en marcha permite competir nos distintos segmentos do mercado.

Entendo que, por esas palabras, os galegos somos os principais clientes deste tipo de produtos de artesanía.

Si, pero, nos últimos tempos, as posibilidades que nos ofrece a venda online permiten ampliar este espectro.

Esta realidade fai que a artesanía de aquí, de Santiago, teña futuro? Hai futuro?

Eu penso que máis que en ningún outro sitio. En parte grazas ao traballo que están a desenvolver institucións como Artesanía de Galicia, xa non só en Santiago de Compostela, senón en toda a comunidade. Hai futuro.