En plena conta atrás para a reunión que manterá este luns a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o grupo socialista municipal marca como prioridades para ese encontro o aparcadoiro do Clínico, o problema da vivenda na cidade e a implantación da taxa turística. Sindo Guinarte reclámalle á rexedora municipal que acuda cun espírito “colaborativo”: “é fundamental, como capital de Galicia que somos, que Concello e Xunta traballen da man con lealdade institucional e cordialidade, evitando unha confrontación que nada aporta para a cidade”.

Moi críticos desde as filas socialistas co que consideran un “excesivo bombo mediático” desta reunión -que se leva anunciando desde hai máis de un mes-, ironizan entre as “expectativas que a alcaldesa se esforza en crear deste encontro” e o resultado do mesmo.

Confían en que “saiban ter altura de miras e deixar de lado intereses particulares”, logo de que “se sucederan declaracións pouco construtivas” entre ambas administracións, “cun PP de Santiago que parece máis preocupado en facer de voceiro da Xunta que en defender os intereses da veciñanza de Santiago”.

O concelleiro Guinarte amosou o respaldo dos socialistas á solicitude dunha maior aportación á capitalidade: “é evidente que os 2,4 millóns de euros nos que a Xunta ten conxelada esta aportación son insuficientes tendo en conta os gastos en seguridade, servizos ou limpeza que implica ser a capital de Galicia e sede administrativa da Xunta”. Porén, os socialistas entenden que o máis lóxico sería avanzar nun incremento gradual da aportación, “é no que traballamos nos últimos anos e, consecuentemente, apoiaremos agora”.

Tamén sobre fondos para facer fronte a sobrecustos, neste caso do turismo que soporta a capital galega, insistiu na necesidade de que a taxa turística que se solicite debe ser un imposto cedido: “para que o recadado pola taxa reverta realmente na veciñanza, os fondos teñen que ser xestionados desde o propio Concello, non desde un novo ente da Xunta de Galicia como propuxo o BNG no proxecto de lei que remitiron á Xunta”.

Recordou que no pleno desta semana aprobouse a proposición que o PSOE levou a pleno na que se esixía isto alegando que “non tería sendo que o recadado fose destinado a outras zonas nas que non se cobra esa taxa, e nas que tampouco viven a mesma presión turística que aquí”.

“Urxe solucionar o problema de aparcamento do Clínico, co aparcadoiro que nós propuxemos na contorna do hospital, con 400 prazas, pero tamén co que a propia Xunta nos presentou no seu momento”, explicou tamén Gonzalo Muíños. O portavoz dos socialistas insistiu en que se trata “dunha liña na que se tentou avanzar no pasado mandato”, propoñendo parcelas para situar ese aparcadoiro, “aínda que a Xunta preferiu escudarse nun estudo de mobilidade que dixese o evidente, que o entorno do CHUS está colapsado”.

Muíños instou ademais a que se traballe “a longo prazo”, pensando en futuras ampliacións e preparando “unha reserva do solo próximo para que o CHUS poida seguir medrando ao tempo que mellora a súa conectividade”. Tamén en materia de saúde, o concelleiro afeoulle á Xunta que “o feito de que cada vez máis os concellos asumamos novas competencias” non veña da man “dun incremento na financiación”.

É precisamente no Servizo de Axuda no Fogar onde Muíños pon o foco: “un servizo imprescindible para Santiago que conta cunha poboación envellecida” e que, “a pesar de ser autonómico”, é “grazas ao esforzo do Concello que se pode subvencionar”.