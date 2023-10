Hay veces que la cultura y la ciencia se dan la mano con la armonía de un vals vienés, y pocos ejemplos tan claros como el proyecto Sensoxenoma, que este sábado protagonizó en Santiago su segundo concierto. El Auditorio de Galicia albergó un recital de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), dirigido por Baldur Brönnimann pero antes, a mitad y después, un equipo de personal sanitario realizó punciones capilares y también pruebas de saliva entre el público asistente (y la orquesta) ya que el proyecto Sensoxenoma busca investigar de modo objetivo el efecto beneficioso de la música en personas que padecen un deterioro cognitivo, un reto que tiene al frente al catedrático de la USC, Antonio Salas y al doctor Federico Martinón, jefe del servicio de Pediatría en el CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago).

Tanto ellos como otras personalidades, caso del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; o la alcaldesa y presidenta del Consorcio de Santiago, Goretti Sanmartín, acudieron a la cita con la Real Filharmonía, que tocó bajo la batuta de su director artístico, Baldur Brönnimann como parte de su colaboración con el IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago). A preguntas de EL CORREO GALLEGO, tanto Martinón como Salas, alternándose en la voz, resumen así la valía de esta pionera investigación. “O primero concerto que fixemos no 2022 foi a primeira vez na historia da música cun experimento destas dimensións e agora é a segunda vez que se fai un concerto deste xeito con esta tecnoloxía aplicada que empregamos dun xeito masivo nun auditorio no contexto dun concerto. Hai outros estudos no contexto da música, en subgrupos ou con patoloxías pero a novidade de Sensoxenoma está en analizar a resposta molecular, a resposta funcional dos nosos xenes, é dicir, como se expresan na enfermidade pero neste caso ante o estímulo da música”, recalcó Martinón antes de que su compañero Salas añadiese su visión y se mostrara más optimista al asegurar que la continuidad del proyecto “está garantida”.

Ambos destacan la necesidad de sumar apoyos al esfuerzo común que realizan Concello de Santiago, Consorcio y USC. “Sensoxenoma é un proxecto de alto risco nas rutas da investigación e é difícil que as rutas habituais de financiación aposten por este proxecto. Aínda así, nós estamos a buscar tamén financiación por esas vías e nos fondos de tipo europeo pero este tipo de iniciativas de valor social poden ter tamén o apoio doutro tipo de entidades comerciais, empresas, que poden atopar publicidade ou maior visibilidade”.

Baldur Brönnimann suma su entusiasmo: “Lo especial de Sensoxenoma es que podemos formar parte de un experimento que tiene un uso concreto, donde lo que hacemos se traslada directamente a la gente afectada. Ojalá lleguemos a un día donde el médico diga: ‘Te prescribo 10 minutos de Brahms y una sinfonía de Mozart en vez de un medicamento”. El concierto juntó a unas 700 personas y un repertorio sorpresa con la obertura de La bella Melusina, de Felix Mendelssohn; Vals triste, de Jean Sibelius, el preludio de La revoltosa, de Ruperto Chapí; o Carmen, de Georges Bizet.