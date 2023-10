Unha investigación da Universidade de Santiago (USC) na que participan os profesores Mónica Pérez e Alberto Ruano, da área de Saúde Pública, vén de demostrar que aqueles doentes de cancro de pulmón que deixan de fumar antes do diagnóstico acadan unha maior supervivencia á enfermidade. A investigación levouse a cabo dentro dun estudo do Consorcio Internacional de Cancro de Pulmón no que se avaliaron máis de 42.000 pacientes de todo o mundo. Os resultados do estudo veñen de ser publicados na revista Lancet Public Helth baixo o título ‘Asociación entre a duración da abstinencia de fumar antes do diagnóstico de cancro de pulmón de células non pequenas e a supervivencia: unha análise retrospectiva e agrupado de estudos de cohortes’.

“A supervivencia aumenta incluso naqueles pacientes que deixasen de fumar de un a tres anos antes de ser diagnosticada a enfermidade”, aseguran os investigadores, que pertencen ao grupo de referencia competitiva da Xunta Epidemioloxía, Saúde Pública e Avaliación de Servizos de Saúde. No estudo participaron máis de 42.000 doentes de todo o mundo. “Estes resultados teñen implicacións importantes no eido da saúde pública, xa que mentres que se sabía que o risco de cancro de pulmón diminuía co tempo que as persoas levasen sen fumar, apenas existía evidencia sobre o efecto que isto tiña na supervivencia dunha enfermidade cunha elevada letalidade”, sinalan os profesores da USC. “A asociación entre a duración da abstinencia de fumar antes do diagnóstico de cancro de pulmón de células non pequenas e a supervivencia posterior pode influír nas mensaxes de saúde pública transmitidas na detección do cancro de pulmón”, explican dende o equipo investigador.